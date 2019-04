Cycliste agressé et détroussé aux Avanchets

Samedi, peu après minuit, Pierre*, qui souhaite conserver son anonymat, pédale sur la piste cyclable qui relie Balexert et le Bouchet. Arrivé à proximité des Avanchets, un groupe lui barre la route. «Cinq jeunes, dont trois ont le visage cachés, bloquent le passage sur la piste cyclable, sans possibilité de bifurquer. C’était dans un petit bois, loin des regards. J'aurais peut-être pu les éviter en coupant dans l'herbe, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à me faire agresser, j'ai donc mis pied à terre pour ne pas les heurter.» Le cycliste se fait alors menacer, gifler et vider les poches. Le butin des voleurs: un portable et quelques dizaines de francs. «Plus de peur que de mal, mais tout de même un sentiment d'injustice assez légitime», déplore la victime.

Si ce type d’agression est tout à fait courant, le mode opératoire interpelle. Les cyclistes sont-ils les nouvelles proies faciles des racketteurs? C’est la question que se pose Pierre. «Je ne sais pas à quel point tout cela était prémédité. Dur à dire, est-ce uniquement des jeunes qui remontaient de la ville avec l'envie de se remplir les poches en fin de soirée ? C'est possible. Mais d'un autre côté trois s'étaient masqué le visage, donc il y a quand même une certaine préparation. Cueillir le cycliste est peut-être plus simple que sur le chemin piéton. Vous arrivez droit sur eux, il n'y a pas vraiment d'autre route et le vélo vous encombre au final.»

Directement parti au poste de police pour déposer plainte, Pierre y a écho d’autres attaques similaires: «Pendant ma déposition, l'officier a fait des allers-retours pour discuter avec ses collègues, c'est en revenant qu'il m'a dit que je n'étais pas le seul et qu'au moins une autre personne était venue signaler une agression similaire, manifestement liée au même groupe.»

Pourtant, la police genevoise ne fait état d’«aucune affaire similaire», ni ce soir-là ni ces derniers temps. Pour son porte-parole Silvain Guillaume-Gentil, rien n’indique donc que ce mode opératoire est systématisé: «Ce n’est pas une bande qui attendait les cyclistes, mais simplement un groupe qui a profité d’une opportunité.» Une enquête est en cours pour retrouver les malfrats.

* Prénom d’emprunt

