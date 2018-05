Cuvée 2017, rare et excellente

Ombre et lumière sur le vignoble genevois. Le cruel gel du 29 avril 2017 a laissé des traces dans le cœur des vignerons du canton. De Russin à Hermance, de Troinex à Céligny, entre un tiers et la moitié des jeunes pousses ont été détruites en quelques heures. À la fin du mois de septembre, la vendange est maigre. Moins de 500 grammes de raisin cueilli au mètre carré, contre 800 grammes en 2016, une année normale. 2017 est une très petite cuvée. Mais elle excellente. Chacun pourra s’en convaincre ce samedi: plus de 80 caves vous ouvrent leurs portes (notre guide en page 3).

Des blancs riches et concentrés, le gamay du siècle

«Les vins blancs sont riches et concentrés, précise l’œnologue cantonal, Alexandre de Montmollin, à l’image des chardonnays, viogniers ou encore des savagnins blancs. Quant aux vins rouges, une nouvelle fois, le gamay montre son adéquation avec le terroir genevois en offrant des crus aux notes épicées et une belle structure en bouche. Les merlots nous réservent également de belles découvertes.» À l’heure de présenter le millésime au public, la profession fait donc contre mauvaise fortune bon cœur. Tout est prêt pour accueillir les amoureux de la vigne et du vin. Où que vos pas vous conduisent, vous serez étonnés de la diversité et de la qualité des crus genevois.

Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana et marraine de la cuvée 2017, le confirme. Grande spécialiste des contenants qu’elle expose dans son musée – le seul entièrement consacré à la céramique en Suisse –, elle n’est pas une néophyte. Tout le monde n’a pas une cave à vin chez soi.

Ses racines plongent dans les terroirs de Soral et de Dardagny, fameux coteaux. «Les arts de la gastronomie et de l’œnologie ont probablement aujourd’hui dépassé les arts de la table», dit-elle. Et même si la consommation de vin diminue en Suisse, la culture du vin a de beaux jours devant elle.

Le vin aiguise l’esprit? Oui, tant que l’esprit contrôle le coude, corrige-t-elle. Et de citer cet autre dicton: «Vin sans ami, vie sans témoins». Son péché mignon, c’est le sauvignon. Ses amours vont, mais pas que, aux coteaux du Rhône, qui commencent comme chacun sait à Salquenen et filent jusqu’à la Méditerranée.

Salquenen? Coïncidence: Raymond Loretan, président du Club diplomatique de Genève et parrain du millésime genevois 2017, est un des administrateurs de la cave éponyme. Le Valaisan n’a que des mots chaleureux pour qualifier les vins de Genève, même s’il avoue un faible pour la petite arvine sèche et le pur merlot. En fin diplomate, il savoure les spécialités de son canton d’adoption. «Ils ont fait de sacrés progrès les Genevois! Parole de Valaisan!»

Robert Cramer navigue toujours comme un poisson dans l’eau dans les milieux vitivinicoles, dont le conseiller aux États préside l’interprofession. L’élu Vert ne force pas son talent pour vanter le millésime 2017: «Une des plus petites récoltes de ces quarante dernières années mais des concentrations magnifiques. Une cuvée qui mérite d’être conservée cinq, dix, quinze ans. En attendant, buvez le 2016, qui est aussi excellent.» Florian Barthassat, œnologue de la Cave de Genève, qui vinifie un quart de la vendange du canton, acquiesce.

Alexandre de Montmollin, oenologue cantonal: «On n’innove jamais assez»

Le secteur vitivinicole genevois est très varié et très innovant. L’est-il trop? «Non, répond l’œnologue cantonal. Nous n’innovons jamais assez! C’est aussi comme cela que nous progressons. Aujourd’hui, plus du tiers des surfaces de divico (ndlr: un cépage résistant aux maladies) plantées en Suisse sont genevoises! Cette situation avant-gardiste rappelle celle du gamaret, cépage qui a contribué pour beaucoup au développement de l’image des vins de Genève. Cet automne, les bouteilles issues d’un deuxième cépage résistant blanc (IRAC 2060) seront baptisées et lancées sur le domaine de l’État.» À suivre, donc.

Et le gel? Il n’a pas laissé de séquelles sur les vignes, constate Michel Desbaillet, du Domaine des Molards, à Russin. 60% de la vendange a été détruite. Les pommiers en revanche mettront deux à trois ans à s’en remettre.

Les curieux trouveront dans le «Contrôle officiel de la vendange» de précieux renseignements sur l’encépagement du canton. Sur 1298 hectares, c’est sans doute l’un des plus variés du monde: chasselas et gamay bien sûr, mais aussi viognier, savagnin, chardonnay, pinot, aligoté, merlot, cabernet, sauvignon, et des dizaines d’autres spécialités, toutes vinifiées avec amour et compétences. C’est la fête, profitez-en! (TDG)