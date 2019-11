Croissance: Genève affronte ses vieux démons

Les rendez-vous

Votations Le 9 février, le peuple tranchera sur le déclassement de deux zones villas à proximité de l’aéroport. Leur potentiel de construction est évalué à 2200 logements et à 6000 emplois d’ici à 2030. En 2050, on évoque 5800 logements et 9400 emplois.



Caserne des Vernets Le projet devrait sortir de terre en 2020. Il s’agit de réaliser 1500 logements, des activités, des commerces et des équipements publics.



Plans localisés Les PLQ du secteur prévu entre les Vernets et la Praille devraient sortir au printemps. Ils donneront une image de l’affectation de chaque bâtiment (nombre d’étages, emprise au sol, stationnement). M.BN