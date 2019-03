Criminalité à Genève: six faits marquants

La commandante de la police genevoise, Monica Bonfanti, a présenté ce lundi un bilan de la criminalité dans le canton de Genève, dont on retiendra six points.

1. Des rues plus sûres

Parmi les statistiques révélées lundi, une courbe frappe les esprits, celle de la baisse constante et marquée des vols sur la voie publique. Vols à la tire, à l'astuce, dans les voitures ou à l'arraché reculent depuis 2011, passant de 895 faits constatés à 270 en 2018. Cependant, les violences gratuites comme le tabassage de Saint-Jean de janvier 2017 ou le meurtre des Charmilles de janvier 2019 ont marqué les esprits, et les cas de violences contre les personnes restent quasiment stables par rapport à 2011. Si le deal de rue reste insupportable pour de nombreux citoyens, les chiffres montrent qu'il reste stable. En revanche, le total des saisies et l'évolution de la consommation sont à la baisse. Est-ce l'effet de l'introduction du cannabis légal?

2. Toujours trop de violences domestiques

Les violences domestiques, dont les victimes sont trois fois sur quatre des femmes, ont encore grandi en 2018. Si l'on peut expliquer en partie cette augmentation par une plus grande publicité des faits grâce aux dénonciations qui sont plus nombreuses, ces violences demeurent excessivement importantes, avec près de 2000 victimes, dont 1500 femmes.

3. La délinquance sexuelle bondit

Avec près de 550 actes délictueux d'ordre sexuel, allant des faits d'exhibitionnisme aux viols en passant par les contraintes sexuelles et la pornographie, l'année 2018 affiche un record depuis 2009.

4. Les cambrioleurs moins tranquilles

L'autre baisse remarquable de ce bilan de la police est celle des cambriolages par effraction et introduction dans des domiciles ou des commerces. De 1371 faits constatés en 2011, on est tombé à 745 cette année. Un excellent bilan à mettre au crédit des actions de veille et prévention.

5. Explosion de la cybercriminalité

Tous les spécialistes vous le diront, Genève, comme d'autres cantons, n'est pas prêt à se défendre contre une cybercriminalité qui explose. En un an, les infractions en tous genres passant par internet ont doublé pour atteindre les 2165 faits constatés. Faux dans les titres, atteintes à la vie privée, escroqueries: la délinquance est de plus en plus présente dans le monde virtuel.

6. Moins de respect pour l'autorité

Depuis 2015, les violences, menaces contre les autorités et les fonctionnaires qui les représentent conservent un haut niveau par rapport aux années précédentes. L'incivilité gagne du terrain. Tous les Genevois peuvent s'en rendre compte et le déplorer.