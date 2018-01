«Credit Suisse, pour moi c'était un dieu!»

Ce qui est certain, c'est que la présente affaire ne va pas améliorer l'image de la place financière suisse. «Non seulement je n'ai pas été dédommagé mais Credit Suisse ne s'est même pas excusé auprès de moi», a indiqué ce mercredi l'oligarque Vitaly Malkin au troisième jour du procès du gérant de fortune qui a détourné quelque 150 millions. L'ex-physicien, banquier, sénateur et mécène de 65 ans, qui a perdu des millions en raison de ces malversations, est plutôt amer. «Credit Suisse n'était pas seulement le fleuron du système bancaire helvétique mais également mondial. L'idée que cette banque puisse tricher avec ses clients me paraissait absurde. Hélas, je me suis trompé!»

Le plaignant explique que, malgré de grosses pertes financières liées à la crise de 2008, il n'a jamais eu de doutes au sujet de l'activité de l'établissement jusqu'en 2015, date de la découverte par la banque des agissements de son gestionnaire star. «Cette idée ne m'est même pas venue à l'esprit. Pour moi, Credit Suisse c'était un dieu!»

La valse étourdissante des millions

Était-il au courant de l'existence de sous-comptes cachés? Savait-il que des transferts importants étaient faits par le prévenu à partir de son compte à destination d'une banque monégasque? Non. Il ignorait tout. «La signature est fausse, signale-t-il. Elle ressemble beaucoup à la mienne. Mais on sait maintenant que Monsieur procédait à du copié-collé.» La présidente lui pose des questions sur un transfert de 1 million d'euros datant de 2008. «Je ne m'en souviens pas mais j'ai un doute sur ce transfert. Le volume total des transactions à cette époque portait sur 3,5 milliards de dollars. Par conséquent, cette transaction ne représentait qu'une goutte dans l'océan.»

L'oligarque admet qu'il a subi des pertes importantes liées à la crise de 2008. Mais se dit persuadé qu'elles auraient pu être évitées s'il n'y avait pas eu des «transactions extras» sur son compte. «Personne ne m'a expliqué quelle était l'expérience du gérant de fortune, poursuit-il. Mais j'ai supposé que quelqu'un qui occupait un tel poste et qui gérait avec son équipe 15 à 20 milliards de dollars était expérimenté. D'autre part, il me semblait honnête et intelligent.» En été 2015, juste avant la découverte des faits, Vitaly Malkin a reçu un appel du prévenu tentant de le convaincre d'investir dans les actions Raptor. «Il m'a dit qu'il s'agissait d'une société pharmaceutique, mais j'ai eu un doute et j'ai refusé. Je me fie à mon intuition et la voix de P. m'a paru un peu artificielle ce jour-là.»

Lorsque le gérant a été finalement licencié, se souvient le lésé, «la banque nous a tenu dans l'ignorance de ce qui s'était passé durant plusieurs mois. Finalement, elle nous a présenté un nouveau manager pour le «russian desk». Mes avocats ont alors senti le roussi et m'ont dit «ça pue!» Nous avons du coup lancé des investigations.» Le plaignant précise: «Dans ce procès, je ne parle que d'une toute petite partie des problèmes que j'ai eus avec la banque. Nous parlerons de la totalité de ces problèmes au cours de notre action civile.»

«Vous pensiez avoir gagné à l'Euromillions?»

Le tribunal et le premier procureur Yves Bertossa bombardent de questions un autre plaignant russe. Comment se fait-il qu'il ne se soit rendu compte de rien alors que les millions allaient et venaient sur son compte? «Vos avoirs passent très vite de 10 à 50 millions. Vous vous dites quoi? Que vous avez gagné à l'Euromillions?» lance le procureur. «Je ne sais pas répondre à cette question, dit le lésé de 55 ans. C'était il y a dix ans. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'auparavant.»

Ce plaignant faisait partie des clients que le prévenu avait recrutés personnellement et dont les pertes, a-t-il dit mardi, l'avaient particulièrement touché. Il a notamment puisé dans les compte de l'ex-premier ministre géorgien, Bidzina Ivanishvili, pour les renflouer. Que deviendra cet argent au final? A ce stade, quelque 80 millions sont séquestrés par la justice genevoise. Des sommes que le Ministère public considère comme le produit des infractions de l'ex-gérant. Et qui, selon l'adage «le crime ne paye pas», ne doivent à ses yeux profiter à personne, en dehors de celui qui a été directement lésé.

Or le principal lésé dans cette affaire est l'ex-premier ministre géorgien qui a perdu quelque 120 millions. Il ne s'est pas présenté devant le Tribunal correctionnel malgré la demande expresse des juges. Mais, lundi, son avocat, Me Maurice Harari a indiqué: «Le Credit Suisse n'a pas versé un franc à ce jour à mon client, ni ne lui a adressé un mot en expliquant ce qu'il comptait faire pour lui venir en aide. Au contraire, la banque fait la leçon aux autres. Il n'y a pas la moindre contrition de la part de Credit Suisse et de son représentant. Alors que sa faute est lourde, vu son absence totale de surveillance à l'égard de son gestionnaire. Mon client n'a qu'un seul débiteur, c'est la banque. Il fera valoir sa créance. Nous n'avons qu'une chose à dire: Credit Suisse, il faut payer!»

Le procès se poursuit. (TDG)