Courses de Noël en France voisine? La publicité de la discorde

«Du beau, du bon, du vrai. Avec le tram, vos courses de Noël en centre-ville deviennent un jeu d'enfant!» promet la publicité de «Côté Annemasse», qui vante les commerçants de l'agglomération française sur des trams genevois. Des propos qui font vivement réagir le conseiller d’État genevois Mauro Poggia (MCG), sur sa page Facebook: «Soit cette publicité est validée par l’agence de pub des TPG, ce qui ne peut qu’interpeller au vu de l’orientation politique de sa présidente (ndlr: la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz) soit ce tram est exploité par Annemasse-Agglo, qui en assure la pub, dans quel cas ce manque de tact, au vu de la sensibilité du sujet, frise l’insulte.»

L'élu précise le fond de sa pensée: «que des résidents genevois aillent faire leurs courses en France est une chose, et je n’ai pas à critiquer [...] Je critique par contre l’attitude, tant de l’agence de pub des TPG que de l’agglomération d’Annemasse qui laisse entendre que le bon, le beau et le vrai est de l’autre côté de la frontière, et qui vient le dire à Genève.»

Mauro Poggia rappelle un épisode similaire récent, qui s'était passé en sens inverse: lorsqu’une agence de recrutement genevoise a mis de la pub pour les emplois en Suisse sur des emballages de boulangerie de l'autre côté de la frontière, cela avait fait bondir la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute-Savoie. «Dans le monde des affaires il y a des règles de savoir-vivre qui doivent être respectées», avait alors déclaré son président Jean-Michel Delaplagne. Un postulat que Mauro Poggia fait sien, même si selon lui ces «règles sont apparemment à géométrie variable, avec la précision de taille qu’il s’agissait alors d’une initiative privée, alors qu’il est aujourd’hui question d’une campagne orchestrée par une collectivité publique».

Le débat a suscité plus de 450 commentaires, et une réponse très développée de la part du vice-Président du Pôle métropolitain du Genevois français, Gabriel Doublet. Dans un post Facebook, il note que la publication de Mauro Poggia «a provoqué un déluge de propos haineux, antifrontaliers [...] Des études ont été faites sur la circulation de l'argent dans le grand Genève et montrent très clairement que nous y gagnons tous. [...] Ce qui vous choque ici c'est que nous osions nous affirmer, que nous osions être autre chose que des ramasseurs de miettes besogneux, serviles et silencieux.»

Le maire de Saint-Cergues enchaîne sur le pragmatisme et l'interdépendance: «Nous sommes malgré tout condamnés à vivre ensemble [...] Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Soit on érige un mur, soit on organise vraiment la région [...] À nous de dépasser les haines réciproques, à nous d'essayer de corriger les déséquilibres.»

Développement suit.