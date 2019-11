Courses de Noël à Annemasse: une publicité qui «frise l’insulte»

«Du beau, du bon, du vrai. Avec le tram, vos courses de Noël en centre-ville deviennent un jeu d'enfant!» promet la publicité de «Côté Annemasse», qui vante les commerçants de l'agglomération française sur des trams genevois. Une mise en avant qui fait vivement réagir le conseiller d’État genevois Mauro Poggia (MCG), sur sa page Facebook: «Soit cette publicité est validée par l’agence de pub des TPG, ce qui ne peut qu’interpeller au vu de l’orientation politique de sa présidente (ndlr: la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz) soit ce tram est exploité par Annemasse-Agglo, qui en assure la pub, auquel cas ce manque de tact, au vu de la sensibilité du sujet, frise l’insulte.»

L'élu précise le fond de sa pensée: «que des résidents genevois aillent faire leurs courses en France est une chose, et je n’ai pas à critiquer [...] Je critique par contre l’attitude, tant de l’agence de pub des TPG que de l’agglomération d’Annemasse qui laisse entendre que le bon, le beau et le vrai est de l’autre côté de la frontière, et qui vient le dire à Genève.» Le MCG annonce dans un communiqué qu'il déposera une motion au Grand Conseil, pour «demander de mettre fin immédiatement à cette pratique déloyale et de refuser ce type de publicités à l'avenir. »

Mauro Poggia rappelle un épisode similaire récent, qui s'était passé en sens inverse: lorsqu’une agence de recrutement genevoise a mis de la pub pour les emplois en Suisse sur des emballages de boulangerie de l'autre côté de la frontière, cela avait fait bondir la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute-Savoie. «Dans le monde des affaires il y a des règles de savoir-vivre qui doivent être respectées», avait alors déclaré son président Jean-Michel Delaplagne. Un postulat que Mauro Poggia fait sien, même si selon lui ces «règles sont apparemment à géométrie variable, avec la précision de taille qu’il s’agissait alors d’une initiative privée, alors qu’il est aujourd’hui question d’une campagne orchestrée par une collectivité publique».

Le débat a suscité plus de 450 commentaires, et une réponse très développée de la part du vice-Président du Pôle métropolitain du Genevois français, Gabriel Doublet. Dans un post Facebook, il note que la publication de Mauro Poggia «a provoqué un déluge de propos haineux, antifrontaliers [...] Des études ont été faites sur la circulation de l'argent dans le grand Genève et montrent très clairement que nous y gagnons tous. [...] Ce qui vous choque ici c'est que nous osions nous affirmer, que nous osions être autre chose que des ramasseurs de miettes besogneux, serviles et silencieux.»

Le maire de Saint-Cergues (France) enchaîne sur le pragmatisme et l'interdépendance: «Nous sommes malgré tout condamnés à vivre ensemble [...] Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Soit on érige un mur, soit on organise vraiment la région [...] À nous de dépasser les haines réciproques, à nous d'essayer de corriger les déséquilibres.» Le député suppléant genevois Boris Calame (Verts) a salué cet «esprit rassembleur qui encourage au respect mutuel».

Interrogée, la présidente de la Fédération du commerce genevois, Sophie Dubuis, convient que le coup de pub annemassien «n'est pas idéal pour nous, dans une période où le commerce souffre. Cela manque vraiment d'élégance en termes de collaboration transfrontalière.» Mais elle comprend aussi le point de vue des TPG: «Business is business, le peuple a voté pour les tarifs restent bas, il faut bien que la régie trouve une manière de vivre.» Quant à la possibilité pour les commerçants genevois de faire leur publicité en France voisine, elle n'en voit pas vraiment l'utilité: «On ne va pas aller proposer aux Français de venir payer plus cher ici, je ne suis pas sûre qu'on aurait un bon retour sur investissement vu la différence de prix.»

Egalement sollicité, son collègue de la Nouvelle Organisation Des Entrepreneurs (une organisation qui regroupe 1000 petites et moyennes entreprises issues en majorité du commerce de proximité genevois), Yves Menoud, relève tout d'abord que le problème n'est pas nouveau. «Les TPG ne sont pas le seul vecteur de publicité pour les commerces français, il y a aussi des tous-ménages et des affiches en ville. Mais l'Etat finance les transports publics à hauteur de 55%, donc on peut clairement s'offusquer de ce positionnement qui scie la branche sur laquelle on est assis. Cela crée un malaise, il devrait y avoir un peu de retenue» Mais les deux professionnels semblent ne pas se faire d'illusions, dans un contexte où, comme ils le rappellent, le président du Conseil d'Etat genevois, Antonio Hodgers, avait qualifié d'«anecdotique» le volume d'achats en France voisine.

Quant aux publicités admises sur les véhicules du réseau TPG, elles sont gérés par sa filiale, la régie publicitaire autonome TP Publicité SA .«A propos du cas présenté, TP Pub indique avoir agi en toute légalité et en conformité avec ses conditions générales et ses clauses de déontologie», indique François Mutter, porte-parole des TPG. Il arrive que des messages publicitaires soient refusés, ceux pour le tabac, ou ceux considérés comme étant « de mauvais goût, inesthétiques ou outranciers », « constitutifs d’actes de concurrence déloyale » ou « interdits par des dispositions » au niveau cantonal et fédéral. «Sur cette base, TP Pub précise que la teneur du message publicitaire dénoncé n’est pas de nature à être refusé selon ses clauses de déontologie. Et que cette campagne n’est pas contraire à l’ordre public.»