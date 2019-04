Course lancée pour sauver le clocher de Saint-François

Elle n'en n'a pas l'air, mais l'église Saint-François, emballée de blanc comme une jeune mariée, est en danger. La bourrasque de mercredi, qui a soufflé jusqu'à presque cinquante kilomètres heure, s'est engouffrée dans les échafaudages posés en septembre pour la rénovation du bâtiment édifié en 1904.

En arrivant sur le chantier ce jeudi matin, les ouvriers ont constaté que le vent qui avait poussé, tiré l'échafaudage et soufflé encore, avait «descellé une pièce d'une dizaine de tonnes», explique le capitaine Frédéric Jaques du SIS.

Dans la paroisse, on n'avait rien vu. Robe grise et cheveux rasés courts, le père Pierre Marie a célébré la messe de 8 heures, comme d'habitude. Avec Karin Normand, l'une des deux secrétaires de paroisse, il attend la suite des événements: «Le Christ est sorti du tombeau à Pâques, il faudra peut-être que l'on sorte de l'église», plaisante-t-il à moitié.

Immeuble évacué

À moitié seulement, oui, car, selon le bureau A architectes, trois colonnettes sur les sept qui soutiennent le clocheton ou le chapiteau central sont endommagées. Prises en haut, les photos des tailleurs de pierre sont assez éloquentes: des fissures zèbrent les chapiteaux des colonnettes, dont chacune mesure 22 centimètres de diamètre. L'une serait particulièrement branlante et tiendrait par la force du saint-esprit. Or, vers 17h, un retour du vent est attendu et c'est une véritable course contre la montre qui est lancée pour sauver la pièce architecturale. Déjà, la police s'affaire pour faire évacuer un immeuble voisin, potentiellement menacé. Déjà un périmètre d'intervention est clôturé.

Une grue attendue

Dans la rue des Voisins, ruelle qui traverse la place Saint-François, l'intervention s'organise. Effectifs, organigramme, actions en cours, rapports de situation, sur le véhicule de commandement, quatre panneaux de gestion de crise sont posés par les hommes du SIS pour récapituler les actions. Sur le trottoir, tailleurs de pierre, architectes, police, agents municipaux, chef de chantier, représentants de la paroisse s'activent. On discute ferme. Il faut sauver le clocheton, c'est clair. Mais pour cela, il faut faire venir une grue cet après-midi. On tentera de démonter l'édicule pièce par pièce pour le retaper ensuite. Mais il faut agir vite, avant que le vent ne se lève.

(TDG)