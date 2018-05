Course à pied: mes pires/mes meilleurs souvenirs

Épisode 5: Champion comme papa

Son père mange des tartines au miel, il mange des tartines au miel. Son père aime courir, il aime courir. Son père a gagné l'Escalade, il compte bien en faire autant. Elod Abraham, 7 ans, n'est autre que le fils de Tadesse.

Épisode 4: L'enfer du 38e km

Trois petits kilomètres, une ligne d'arrivée qui se dessine et puis plus rien. Alors qu'elle courait son premier marathon, Aude s'est effondrée au 38e km, à bout physiquement. Une expérience difficile, qui n'a pas entamé son amour de la course à pied.

Épisode 3: Un million de New-Yorkais rien que pour soi

Quelque 21 km parcourus et Jean-Luc replonge sur Manhattan. Un dernier virage et le voilà sur la 5e avenue. Mythique. Là, un million de spectateurs se dressent face à lui. Ils n'acclament que lui, n'encouragent que lui. Et tant pis si 50 000 marathoniens participent à la course.

Épisode 2: Pieds nus comme Zola Budd

Judith avait mal aux pieds. Très mal aux pieds. Alors, au lieu d'abandonner, elle a décidé de continuer pieds nus. Sur un coup de tête qu'elle se plait aujourd'hui à raconter. Comme souvent, le mauvais moment passé devient une excellente anecdote avec le temps.

Épisode 1: Bénévolat et marathon alcoolisé

Peu de mauvais souvenirs pour Alex, au moment d'évoquer la course à pied. Pas de blessure, pas de souffrance exacerbée, mais plutôt des biches dans la forêt, des enfants lancés «comme des balles», et des parcours grand cru. L'avantage de courir en état d'ébriété...

(TDG)