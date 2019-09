Coups de couteau autour d’une grillade à Vernier

La Brigade criminelle enquête sur une sanglante affaire survenue cet été au Bois-des-Frères, à Vernier. Selon nos renseignements, un quadragénaire se retrouve prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement d’assassinat. Il est suspecté d’avoir poignardé à plusieurs reprises un Français de 34 ans lors d’une grillade dans le parc public. «J’ai frôlé la mort», témoigne ce dernier.

«J’ai perdu 3 litres de sang»

Le plaignant, que nous appellerons Louis, raconte cette nuit où il s’est vu partir… «J’ai perdu 3 litres de sang», dit-il avant de nous montrer ses plaies profondes au bras, au cou, au niveau de «la jugulaire», et dans l’aine, «en pleine artère»: «J’aurais des séquelles à vie à une jambe. Regardez, je dois porter cette attelle car je n’arrive plus à plier la cheville. J’ai repris le travail au début de ce mois seulement.»

Les faits se sont déroulés le 21 juin dernier. Louis, un coiffeur habitant en France voisine, décide avec deux amis d’improviser un barbecue vers 22 h à Vernier. «On avait un gril jetable, mais au parc, le prévenu, que nous ne connaissions pas, utilisait une plancha électrique installée sur place par les autorités.» L’homme propose aux trois amis de la partager. Une discussion cordiale s’engage. «Moi j’assurais la cuisson des merguez, tranquille dans mon coin», précise Louis.

Picotements dans la cuisse

«Vers minuit, je vanne mon pote en lui disant de ne pas jouer au Calimero. Mais mon agresseur l’a pris contre lui.» Le ton monte sur la base, selon lui, d’un malentendu. «Je lui ai dit que ma remarque ne lui était pas destinée.» Trop tard. «À un moment donné, il m’a traité de pédé. J’ai compris par là qu’il voulait se battre, je lui ai proposé de régler ça plus loin. Je me souviens de l’avoir poussé et de m’être retrouvé au sol avec lui.» Une bagarre s’engage. «Soudain, j’ai senti des picotements dans la cuisse.»

Ce n’est qu’un peu plus tard que Louis réalise ce qu’il se passe: «Je me suis refroidi d’un coup, j’ai pris la fuite et dans ma course je sentais le sang qui giclait de ma jambe. Et là je me suis dit, en appelant au secours, que j’allais mourir.» Louis voit le prévenu s’enfuir dans son fourgon: «Il avait gueulé peu avant: «Je vais le tuer.» Je me suis même demandé s’il allait me rouler dessus.»

L’un des amis de Louis appelle une ambulance. «Je me tenais la jambe pour freiner l’hémorragie, mais au bout d’un moment mes mains glissaient sur la plaie, qui coulait sans cesse. C’était horrible.» L’ambulance le prend en charge à l’angle entre le chemin du Bois-des-Frères et la route de Vernier: «Les secours m’ont mis un garrot. Je sentais des douleurs sur tout le corps, je respirais de plus en plus vite et mal. J’étais blanc comme un linge. Soudain, j’ai perdu connaissance.»

Interpellé peu après, le prévenu est conduit en prison. L’homme, défendu par Me Sandy Zaech, a obtenu ce mois sa libération provisoire.

«Il est dangereux, ce type»

Représenté par l’avocat Me Vincent Spira, Louis ne comprend pas pourquoi le prévenu est libre: «C’est un truc de fou, il est dangereux, ce type. Il a dit au procureur que j’avais été arrogant, que je m’étais blessé tout seul, que je m’étais assis sur lui. C’est faux.»