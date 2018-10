Couple condamné pour avoir égorgé sa chienne

Au lieu de se rendre chez le vétérinaire pour faire euthanasier sa chienne, un couple a choisi de l’égorger à la fin du printemps dernier. Selon nos renseignements, il a été condamné le 24 septembre, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes avec sursis. La maîtresse du chien et son compagnon ont été reconnus coupables de mauvais traitements infligés à un animal.

Chien en mission de guerre

Pourquoi avoir agi si cruellement? Le jugement ne le dit pas, mais compte tenu de la situation précaire de ce couple, on peut penser que c’est tout simplement par manque d’argent.

Triste fin de carrière en tout cas pour cette femelle husky de 12 ans au destin hors du commun. En effet, dans sa fougueuse jeunesse, cette chienne avait été mobilisée lors de missions militaires en Afrique, notamment la détection de mines. Obéissante, disciplinée, sociable, elle était une perle. Mais elle aurait subi à l’époque un viol, expliquent les prévenus, sans entrer dans les détails, et a été blessée lors de l’explosion d’une mine. Ces épisodes lui ont causé des séquelles.

Lesquelles? Ces derniers temps, son état de santé physique et psychologique s’était peu à peu détérioré. «Elle avait pris de l’âge et son comportement avait changé, précise le couple dans le cadre de la procédure. Elle avait commencé à uriner partout. Elle était devenue agressive, grignotait l’armoire.»

Les deux prévenus affirment même que l’animal les aurait pincés et mordus. Selon eux, il déprimait et les regardait parfois «avec l’air de dire qu’il en avait marre de la vie».

Le couple explique avoir eu peur. «Elle aurait pu nous prendre à la gorge», disent-ils. Que faire? L’ordonnance révèle que dans une décision inconsidérée, ils ont improvisé une mise à mort à domicile «sans considération pour les risques de souffrance».

Il avait d’abord été question d’une méthode «douce». Le printemps dernier, l’homme a fouillé dans sa pharmacie de maison. Il y a pris trois cachets contre l’hypertension artérielle et les a administrés au husky. Son but? Provoquer une crise cardiaque qui aurait fait succomber rapidement l’animal de compagnie. Mais le médicament n’a pas provoqué l’effet escompté. Au contraire, la chienne n’en est devenue que plus agressive, notent les prévenus.

Quelques jours plus tard, ils ont décidé d’opter pour un remède plus brutal. La maîtresse a attaché la chienne en laisse au radiateur. L’homme s’est emparé d’un couteau et l’a planté dans le cou de l’animal. «En tirant la lame pour l’égorger», précise l’ordonnance du procureur Frédéric Scheidegger. La bête a pleuré. L’homme, qui n’en menait pas large, a hésité à utiliser un linge pour freiner l’hémorragie. Mais il a choisi de planter un deuxième coup de couteau «pour arrêter les souffrances». Il a expliqué aussi avoir tenté de joindre à deux reprises le vétérinaire, en vain. Après deux heures de sanglots et d’agonie, «peut-être moins», la chienne a succombé à ses blessures.

Les prévenus, visiblement peinés pour celle-ci, ont organisé alors une cérémonie d’adieu. Ils ont recouvert la bête d’un linge et du drapeau suisse. Ils lui ont enlevé sa laisse «pour la laisser partir (ndlr: symboliquement)» et dispersé quelques fleurs séchées sur sa dépouille. Pris de remords et de regrets, ils se sont dénoncés par la suite. Ils ont reconnu avoir mal agi et qu’ils «auraient dû faire appel à un professionnel pour euthanasier la chienne». Dans le cadre de son audition, l’homme a même accepté d’être examiné et, au besoin, suivi par un psychiatre.

Frais à leur charge

Dans son ordonnance pénale, le Ministère public relève que les prévenus n’ont pas d’antécédents judiciaires, qu’ils doivent s’acquitter des frais de procédure (600 fr. pour lui, 570 fr. pour elle) et qu’ils ont agi sous l’effet d’une certaine crainte. Le procureur a assorti cette peine pécuniaire du sursis, «une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner les prévenus d’autres crimes ou délits».

(TDG)