Coup de vent sur le canton. Le SIS rappelle ses hommes en congé

Peu avant midi, le vent atteint à peine 3,2 km/h. C'est après que cela s'est gâté. En trois heures, il atteint 49 km/h, selon MétéoSuisse. Plus, assurent les professionnels qui ont senti passer la bourrasque.

Au standard du Service d'incendie et de secours, c'est l'heure de pointe: 55 demandes d'intervention qu'il faut prioriser. «Les branches tombées qui ne bloquent pas la circulation attendront», explique le capitaine Frédérique Jaques. 15 sont déléguées aux pompiers volontaires. «Il a fallu alarmer du personnel en congé pour faire face à ce gros coup de vent», continue le gradé.

Le vent d'ouest a suivi son trajet habituel. Il a frappé Veyrier, Thônex, Puplinge, Champel. Un arbre tombe dans un parc, qu'il faut fermer en attendant l'intervention du Service des espaces verts. Une branche s'effondre sur un banc aux Bastions. Le chemin central est parsemé de branchage et de jeunes feuilles. Le trafic des TPG est perturbé au coin de l'avenue de Miremont et du chemin des Clochettes par un arbre en travers de la route. À la rue de Lausanne, le spectacle est moins végétal, puisque ce sont des bâches d'échafaudage qui ont été arrachées et flottent au vent comme des ailes d'albatros.

Alors que l'après-midi s'avance, les interventions se poursuivent à un rythme effréné. Depuis longtemps, le coup de vent s'est apaisé: un soleil ironique brille sur le fourmillement des activités humaines. (TDG)