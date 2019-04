Coup de couteau entre deux élèves au cycle de Montbrillant

Un élève a été blessé par un coup de couteau, mardi matin, au cycle d'orientation de Montbrillant. Selon les témoignages recueillis sur place, les faits sont survenus à la cantine, lors de la récréation du matin alors que les adolescents allaient chercher des petits pains et des croissants. Une dispute, qui aurait commencé la veille, a pris une tournure dramatique entre un écolier de 13 ans et un autre plus âgé. L'aîné a sorti un couteau - dont on ignore la provenance - et blessé son camarade au bras avant de prendre la fuite. Plusieurs élèves qui se trouvaient sur place ont entendu les cris de douleur du blessé. Selon nos informations, il a été emmené à l'hôpital.

Deux élèves nous ont indiqué que l'étage de la cafétéria a été évacué le temps de nettoyer les couloirs. Un message a été diffusé par haut-parleur pour annoncer qu'une aide psychologique était à disposition des jeunes. Un courrier a également été diffusé aujourd'hui aux écoliers, confirmant l'événement. «Hier, dans notre établissement scolaire, un incident isolé a dégénéré. La situation a été prise en charge immédiatement par les membres du personnel et les services concernés. [...] Les membres de l'équipe de direction et les psychologues scolaires, ainsi que les enseignants présents, ont soutenu les élèves qui en avaient besoin.»

«Beaucoup d'enfants ont été choqués par le sang et la violence car c’est plutôt un cycle tranquille», nous raconte un parent d'élève.

Comment un couteau a-t-il pu être introduit dans l'établissement? L'agresseur a-t-il été arrêté? Certains élèves nous ont indiqué qu'il aurait été interpellé le soir même. Le Ministère public n'a pas encore confirmé les faits. Le Département de l'instruction publique (DIP), lui, ne souhaite pas commenter «une affaire personnelle».

