Couac dans les bulletins de vote: l'élection à Collex-Bossy est reportée

L'élection de deux adjoints au maire de Collex-Bossy, prévue le 15 septembre, aura lieu un mois plus tard. Une mauvaise indication sur les bulletins de vote pouvait créer la confusion, et l'État a préféré reporter l'élection au 20 octobre.

La Chancellerie d'État, souvent critiquée pour ses erreurs dans les brochures de vote, a apparemment commis une «inexactitude», selon ses propres termes, qui pouvait induire en erreur les électeurs de la commune.

Que s'est-il passé? Selon nos informations, les bulletins de vote indiquent dans le libellé de cocher «une case», alors que deux adjoints doivent être élus. Puis, juste en-dessous, il est inscrit que l'on peut cocher «deux cases», d'où le risque de confusion.

Pour garantir un scrutin sûr, la Chancellerie a préféré annuler le vote et le reporter au 20 octobre, en même temps que les élections fédérales. L'éventuel second tour aura lieu le 10 novembre, en même temps que le second tour du Conseil des États.

