Corruption aux SIG: une affaire qui doit être rejugée

Coup de théâtre dans le dossier de corruption aux SIG. Après deux procès en 2016 et 2017, l’affaire devra être jugée une nouvelle fois cette année. Selon nos informations, le Tribunal fédéral (TF) n’est pas convaincu par le raisonnement fait en 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR). Les juges cantonaux, qui avaient condamné un ex-employé des SIG et un entrepreneur tessinois, sont donc priés de revoir leur copie.

Rappelons qu’en février, la CPAR avait sanctionné deux acteurs du scandale de l’énergie éolienne qui avait ébranlé les SIG: P., un ex-cadre de la régie publique, et Z., un entrepreneur tessinois actif dans les énergies renouvelables. En appel, P. a été condamné à deux ans de prison avec sursis. En première instance, il n’avait écopé «que» de 360 jours-amendes avec sursis. Z. avait été acquitté avant d’être condamné en appel.

Le livre au cœur du conflit

L’entrepreneur tessinois, spécialisé dans les éoliennes, était accusé d’avoir versé 180 000 fr. à la femme de P. Cette dernière travaillait pour lui. Cette somme, disait-il, était destinée à payer un ouvrage qu’elle avait écrit, Ces pionniers suisses de l’éolien. Un livre qui, selon une expertise requise par le premier procureur Stéphane Grodecki, ne valait pas tripette. Aux yeux du Ministère public, le paiement de cet ouvrage bidon en grande partie plagié masquait un acte de corruption: Z. offrait ainsi un joli cadeau à l’ex-cadre, qui avait toujours favorisé son entreprise.

En 2017, la CPAR avait estimé que P. devait être condamné pour «acceptation d’un avantage indu»: à savoir pour avoir accepté que sa femme soit rémunérée pour l’écriture d’un livre de complaisance. Le patron de l’entreprise tessinoise qui avait commandé et acheté cet ouvrage, acquitté en première instance, a été puni en appel pour «octroi d’un avantage» (ndlr: 300 jours-amendes avec sursis).

La CPAR avait considéré que la rémunération offerte à l’épouse a été fixée à un niveau déconcertant «en remerciement d’une activité conforme aux devoirs de sa charge». C’est sur ce volet que le TF désavoue aujourd’hui la justice cantonale dans un arrêt du 11 janvier. «L’affirmation selon laquelle «notamment la rémunération aurait eu pour but de remercier P. de ses prestations passées ou futures» (…) ne s’appuie sur aucun fait constaté par l’arrêt.»

«Motifs procéduraux»

À noter que l’ex-cadre des SIG avait aussi tenté, en 2010, d’obtenir 100 000 fr. d’une entreprise valaisanne active dans l’éolien. En échange, il avait promis de ne pas faire échouer un partenariat entre ladite société et les SIG. Sur ce volet, le TF, dans son arrêt du 11 janvier, ne trouve rien à redire au raisonnement de la CPAR.

Le premier procureur Stéphane Grodecki relève avec satisfaction que la condamnation pour corruption dans ce dernier volet est aujourd’hui définitivement confirmée. Quant au volet tessinois, il précise qu’il s’agit d’une annulation pour «des motifs purement procéduraux qui ne préjugent en rien le fond de l’affaire. Le Ministère public entend bien demander à la Cour la confirmation des condamnations sur ce volet.»

Me Alexandre de Weck, défenseur de l’entrepreneur tessinois, se dit confiant et n’a aucun doute sur l’innocence de son mandant: «Après l’acquittement définitif de mon client des charges de corruption, son honneur avait déjà été en grande partie lavé.» Pour l’avocat, l’arrêt du TF, «qui fait preuve de beaucoup d’objectivité, démontre aujourd’hui que la CPAR ne pouvait pas plus condamner mon client pour octroi d’un avantage sur la base des faits retenus, qualifiés de clairement contradictoires et non motivés par notre Haute Cour». (TDG)