Corruption à l'aéroport: la Cour des comptes a rendu un rapport explosif

C'est un rapport d'une rare intensité. Mandatée par la direction de Genève Aéroport en janvier dernier, la Cour des comptes s'est penchée sur l'adjudication des services de sûreté de l'institution en 2018, à savoir l'accueil des passagers, le contrôle de sûreté et celui des bagages en soute.

Dans un courrier adressé au Conseil d'administration, qui résume son audit, l'organe de contrôle a constaté une large série de dysfonctionnements. Pour la Cour, ils relèvent «au mieux d'un manque d'exemplarité» de la part du département concerné et d'un «manque de contrôle de la part de la direction générale». Ce sont ces différents dysfonctionnements, rapportés au Ministère public en mars, qui ont mené à l'arrestation des deux protagonistes.

Mercredi en effet, le chef de la sûreté de Genève Aéroport ainsi que le directeur d'une société de sécurité spécialisée dans la formation et le conseil ont été interpellés par la police. Ils sont prévenus de corruption passive, corruption active et gestion déloyale des intérêts publics. L'Aéroport n'a pas souhaité commenter la procédure ouverte par le Ministère public.

Mais les reproches ne s'arrêtent pas là. La Cour relève que le haut cadre interpellé, bien qu'il ait été écarté de la procédure étant donné les risques de conflit d'intérêts, a tout de même procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres des entreprises en présence d'un collaborateur du service juridique. Il a pu les manipuler, alors même qu'il était l'ancien employé d'une société candidate et ami d'une autre.

Notes modifiées

La Cour a pu constater qu'il n'y a pas eu de mesures mises en place pour vérifier que les offres reçues ne puissent être modifiées. Mais, pire encore: l'organe de contrôle a pu remarquer que des notes ont été modifiées par le chef de projet, sans que cela soit discuté. Ces changements «ont pu suffire à modifier les résultats de l'appel d'offres pour deux lots sur trois».

Elle relève également d'autres problèmes: le délai très court imposé aux collaborateurs pour traiter les offres, l'ignorance de ces derniers de l'existence d'une déclaration d'impartialité ou encore des erreurs dans la liste des personnes ayant participé à l'évaluation, entre autres. Enfin, tous les collaborateurs qui étaient censé traiter cet appel d'offres n'ont pas été consultés pour déterminer les critères d'adjudication. Aucune réunion de travail n'a été organisée avec eux.

Reproches à la direction

Selon la Cour des comptes, la direction de Genève Aéroport n'a pas suffisamment vérifié toutes les alertes qui lui ont été rapportées, ni assez analysé la pertinence économique des différents contrats passés dans la division de la sûreté. Elle aurait dû également être plus vigilante concernant le risque de conflits d'intérêts, alors qu'elle savait que le prévenu était ami avec les directeurs de plusieurs entreprises prestataires. Parmi eux, le second interpellé, qui a commencé à obtenir de plus en plus de contrats (d'abord oraux), sans appel d'offres, pour un montant de près de 2 millions de francs. Selon la Cour, «les intérêts économiques de Genève Aéroport ont pu être lesés».

Une autre relation du prévenu interpelle la Cour: celle qu'il entretenait avec le directeur d'une société créée à la suite d'un projet de tapis de détection, entièrement financé par l'aéroport. Un marché à 59 000 francs.

La conclusion vaut son pesant d'or: la Cour demande à Genève Aéroport de «reprendre en main sa culture d'entreprise et de mettre en place des mesures en matière de ressources humaines «afin de rétablir une culture éthique adéquate».

Enfin, il conviendrait que l'institution «reprenne sa culture d'entreprise en termes de prévention des conflits d'intérêts et analyse le bien-fondé économique des contrats liés à la sûreté depuis 2011 (date d'arrivée du prévenu) tout en mettant en place une procédure pour s'assurer que les messages des lanceurs d'alerte soient mieux pris en compte».

(TDG)