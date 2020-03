Coronavirus: un service d'information dédié pour les entreprises genevoises

«La situation inédite que nous connaissons soulève un grand nombre de préoccupations pour les entreprises ; la Chambre de commerce en a pleinement conscience.», écrit Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. C'est pourquoi un service dédié aux interrogations des entreprises en lien avec la conduite des affaires a été créé par le biais d'une adresse électronique : covid19@ccig.ch.

Les équipes de la CCIG traiteront les questions des chefs d'entreprises soit directement par écrit soit en les dirigeant vers les ressources existantes appropriées (hotlines officielles, informations en ligne). Afin de ne pas rendre ce service tributaire des horaires d’ouverture de la CCIG, la forme écrite est privilégiée.

Par ailleurs, la page Coronavirus et entreprises, régulièrement mise à jour, recense d’ores et déjà les informations officielles fédérales et cantonales. La CCIG a mis en place toutes les recommandations sanitaires dictées par le principe de précaution, en particulier un tournus parmi ses collaborateurs afin de limiter leur présence physique dans la Maison de l'économie, en favorisant le télétravail.

Néanmoins, l’accueil du public, notamment pour les prestations liées à l’export, est maintenu aux horaires habituels. Afin de protéger les collaboratrices et collaborateurs qui se trouvent au guichet, une vitre les sépare néanmoins des visiteurs. Toutes les manifestations sont bien entendu annulées, conformément aux directives des autorités, et les séances de travail se dérouleront par voie électronique.