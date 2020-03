Coronavirus: ce qu'il faut retenir de ce vendredi 13 mars

À Genève

Genève ferme ses écoles. Tous les établissements scolaires publics et privés, ainsi que les hautes écoles et les crèches, seront fermés dès ce lundi 16 mars, et jusqu'au 8 avril. Un service minimum est prévu même si le concept demeure encore flou. [Pour en savoir plus.]

Premier décès enregistré à Genève. Une jeune femme de 32 ans présentant des comorbidités sévères est décédée à son domicile. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances de ce décès et d’éventuelles négligences. [Pour en savoir plus.]

L'Université de Genève supprime ses cours en présentiel jusqu'au 22 mai. Fermeture au public également en Ville de Genève des musées, bibliothèques municipales, Bibliothèque de Genève, installations et centres sportifs, Victoria Hall, Grand-Théâtre ou encore les Cinémas du Grütli. [Pour en savoir plus.]

Dans les magasins: la ruée sur certaines denrées. Pas de panique: la grande distribution a de quoi faire face à la demande. [Pour en savoir plus.]

Nouvelles dispositions concernant les manifestations. La limite fixée à 100 personnes ne signifie pas qu'un chiffre inférieur est automatiquement autorisé. Des directives devront préciser de quelle manière cela sera le cas. Bars, restaurants et discothèques sont soumis à une limite plus stricte: 50 personnes, personnel inclus. [Pour en savoir plus.]

Un troisième EMSsuspend les visites. Après la Résidence du Mandement à Satigny, jeudi, c’est au tour de La Châtelaine, à Vernier, et de Saint-Loup, à Versoix, de fermer leurs portes aux visiteurs. [Pour en savoir plus.]

En Suisse

Lourdes mesures prises par le Conseil fédéral. Écoles fermées, manifestations de plus de 100 personnes interdites, clientèle restreinte dans les restaurants, barrages filtrants introduits à la frontière et 10 milliards débloqués pour l'économie. [Pour en savoir plus.]

Conseil pratique. Se mettre tout seul à l’isolement, qu’est-ce que cela signifie? Les malades qui ne présentent pas de risques ni de difficultés sont invités à rester chez eux sans s'annoncer. Explication. [Pour en savoir plus.]

Dans le monde

Donald Trump décrète l'état d'urgence aux États-Unis face au coronavirus. Une initiative, le plus souvent utilisée pour des catastrophes naturelles, qui permettra à l'État fédéral d'allouer des ressources pour venir en aide aux autorités locales. [Pour en savoir plus.]

France: 800 nouveaux cas et 79 morts au total. La propagation s'accélère dans l'hexagone. Le Louvre, le château de Versailles et la Tour Eiffel, trois des lieux les plus visités en France, ont fermé jusqu’à nouvel ordre. Le premier tour des élections municipales, prévu dimanche 15 mars, est quant à lui maintenu. [Pour en savoir plus.]

Témoignage poignant d'Angelo Vavassori, médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de Bergamo. Il raconte depuis son lit de convalescence comment il a sombré dans le cauchemar du Covid-19. [Pour en savoir plus.]

Mise à jour: 13.03 20:43