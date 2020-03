Coronavirus: ce qu'il faut retenir de ce lundi 16 mars

À Genève

Genève passe en mode de «semi-confinement». Ce que cela implique:

L'interdiction des rassemblements privés de plus de cinq personnes à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les restaurants, débits de boissons, bars, dancings, fermeront jusqu'au 29 mars au moins. Leurs activités de vente à l'emporter de plats cuisinés restent néanmoins possibles.

Les commerces seront fermés à l'exception de ceux d'alimentation, ou vendant des produits d'hygiène et sanitaires (pharmacie), ménager ou pour l'alimentation des animaux. Important: les filières d’approvisionnement sont maintenues. En clair: pas de pénurie. [Pour en savoir plus.]

Le coronavirus force les transports publics à réduire leur voilure. La fréquentation recule, l’offre suit. Les Mouettes sont suspendues, les trains réduisent leurs horaires, les TPG vont faire de même. [Pour en savoir plus.]

Les restaurateurs encaissent le choc: «La situation n'était plus tenable.» L'incertitude gagne la profession, qui mise désormais sur les livraisons ou les plats à l'emporter. [Pour en savoir plus.]

La France annonce une fermeture des frontières mais pas pour les frontaliers. Il y aura toutefois des contrôles aux frontières, où il leur faudra démontrer qu'ils travaillent en Suisse, en présentant notamment leur permis G. Les frontaliers suisses devront, eux aussi, établir la preuve qu'ils travaillent à Genève. [Pour en savoir plus.]

Dix-neuf douanes seront fermées entre Genève et la France voisine. Les nouvelles mesures annoncées ce lundi par la Confédération ne sont pas dénuées de conséquences sur l'ouverture des douanes franco-suisses. [Pour en savoir plus.]

En Suisse

L’état d’urgence sanitaire va enfin unifier les règles. Le Conseil fédéral prend le pouvoir et imposera sa loi aux Cantons de façon uniforme. Tous les partis politiques applaudissent. [Pour en savoir plus.]

Le Conseil d'État vaudois prononce l'état de nécessité sur tout le territoire. Tous les commerces non essentiels ferment. Tout rassemblement public est interdit. [Pour en savoir plus.]

Internet résiste, mais la téléphonie souffre. L'augmentation des courriels due au télétravail n'a pas surchargé la bande passante. Par contre, pour les appels, la saturation guette. [Pour en savoir plus.]

Le ciel européen se vide. EasyJet prévient d'un possible «grounding» mais se veut rassurante sur sa situation financière. De Lufthansa à Air France, les compagnies figent la quasi-totalité de leurs avions. [Pour en savoir plus.]

Dans le monde

Mise à jour: 16.03 22:49