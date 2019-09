Cornavin, cette gare où l'on ne peut pas s'asseoir

Les réactions n’ont pas tardé. Quand on touche au banc public, ce mobilier commun à tous, le débat qui en découle devient lui aussi public. Du courrier des lecteurs à l’ancienne aux réseaux sociaux d’aujourd’hui, les gens commentent depuis une semaine la décision prise au seuil de l’été par les CFF: l’installation devant la gare Cornavin de chaises à une place, en remplacement des bancs qui en comptaient trois et qui encourageaient la station assise prolongée. L’appropriation de l’espace est jugée inacceptable.

Sont visés ici ces voyageurs immobiles, privés de toit et de lit, que leurs dénonciateurs qualifient volontiers de «marginaux». Bref, les SDF, qui n’ont ni argent ni billet de train dans la poche, qui «n’ont rien à faire dans ce lieu», sinon des incivilités, combattues à Genève comme ailleurs.

Absurdité pointée du doigt

Dans l’avalanche de commentaires exprimés, la «Tribune de Genève» a reçu deux images d’un lecteur signalant une «absurdité supplémentaire» en lien avec le sujet. Elles donnent à voir un petit personnage – vous, moi – barré d’un trait à l’oblique, à qui l’on dit de ne pas s’asseoir là où il est assis, en l’occurrence sur les marches de l’escalier principal menant au quai numéro 1, dans la partie centrale de Cornavin.

Le localier court vérifier la chose. Confirmation: des petits pictogrammes bien visibles dégringolent du haut en bas de ce même escalier. Pour ceux qui ne savent pas regarder leurs pieds, on a pris soin de rajouter un «picto» agrandi contre le flanc du proche escalator.

Un pictogramme agrandi a été posé contre la paroi de l'escalator pour indiquer aux usagers qu'il est interdit de s'asseoir également sur la partie inférieure du grand escalier menant aux quais. (Image: Laurent Guiraud)

Avec l’accord du service de communication des CFF, on photographie la scène, c’est-à-dire les effets dissuasifs de cette mesure d’interdiction. Ils sont relatifs. Aux heures de forte affluence, l’escalier ressemble à un gradin de salle de spectacle; aux heures creuses, à la tribune visiteurs du stade de la Praille.

Commentaire d’une habituée de ce «banc panoramique» improvisé: «C’est le meilleur endroit pour admirer l’architecture de la nouvelle gare comme pour se donner rendez-vous, entre deux trains.» Commentaire du porte-parole des CFF, Frédéric Revaz: «Il est cependant interdit de s’y asseoir, comme dans les escaliers de toutes les autres gares de Suisse. Des pictogrammes le rappellent depuis un an et demi. Si l’escalier est aussi grand, c’est pour absorber les flux, actuels et à venir, pour faciliter l’accès aux quais de nos usagers.»

Ils sont 160 000 à transiter chaque jour par la gare. «Ils seront 50 000 de plus à partir de décembre avec la ligne du Léman-Express, qui s’arrêtera justement, à raison de six trains par heure, sur le quai numéro 1», ajoute le porte-parole, tout en précisant: «Notre personnel assurant la surveillance du site n’amende pas les gens qui contreviennent au règlement, mais les dirige vers la salle d’attente.» Celle-ci compte une bonne vingtaine de sièges individuels. Et cet écriteau qui en détermine l’utilisation: «Le séjour en salle d’attente est autorisé jusqu’au départ de la prochaine correspondance. Il est interdit de dormir et de consommer de l’alcool en grande quantité, particulièrement en groupes de deux personnes ou plus.» Les amoureux allant ordinairement par deux s’ajoutent ainsi à la liste des indésirables.

Et sur les quais, on fait quoi? «On attend debout ou assis par terre comme un soir de Paléo à la gare de l’Asse», ironise un internaute en se mêlant au débat. Les bancs, ici, sont rares en effet et ressemblent davantage à des mini-zones VIP âprement disputées.

Réponse des CFF: «L’impératif de sécurité prime. Nous sommes tenus par des normes fédérales très strictes qui nous empêchent de mettre plus de bancs, qui nous obligent à préserver des espaces libres, afin de laisser passer les clients, en évitant notamment qu’ils ne soient forcés de se rapprocher des voies aux heures de pointe.»

«Tout se paie à la gare»

Les flux de pendulaires exigent donc une gestion sensible dans un environnement construit dont on ne peut repousser les murs et les seuils, d’autant plus vite saturé qu’il se veut également centre commercial. C’est là tout le paradoxe, maintes fois évoqué: on privilégie les zones d’achat, on oublie celles de rencontre et de répit. «Tout se paie à la gare, son billet, son pipi et son fauteuil», résume un couple, assis jambe contre jambe, à mi-hauteur de l’escalier monumental.

Et pendant ce temps-là, le petit pictogramme, masqué par les mollets désobéissants, assure la protection juridique de l’ensemble en mouvement. Derrière chacun d’eux veille un avocat, prêt à défendre la cause du plaignant qui, demain, chutera peut-être dans le grand escalier après avoir heurté un usager innocent, assis un bref instant pour admirer simplement la belle vue sur le hall central.