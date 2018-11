Corinne a disparu, une foreuse a pris sa place

Nouvelle disparition annoncée dans le petit monde de la statuaire locale. Le signalement provient d’un habitant du Grand-Saconnex, admirateur comme d’autres de la fameuse demoiselle trônant au milieu du square Galiffe, le long du chemin du même nom, filant sous les voies de chemin de fer pour déboucher sur la rue de Saint-Jean. De la sculpture en bronze réalisée jadis par Heinz Schwarz, originaire de Thurgovie, mort à Genève il y a plus de vingt ans, il ne reste aujourd’hui que le socle en dur. Et encore, les feuilles mortes recouvrent l’identité de l’absente, un simple prénom féminin, Corinne.

Carottage vertigineux

On se transporte sur les lieux de la « dispa » et on tombe nez à nez avec une foreuse en activité. Deux ouvriers creusent la terre jusqu’à une profondeur de 40 mètres. Du carottage pour vérifier les qualités souterraines du futur chantier piloté par les CFF. A cet endroit, dans un avenir qui donnera un coup de vieux supplémentaire, une base arrière logistique, une zone d’accès pour y entreposer du matériel. Son emprise condamne par avance la disparue du mois.

Est-ce à dire qu’elle a pris les devants en filant une nouvelle fois à l’amglaise comme ce fut déjà le cas il y a deux ans ? On se renseigne auprès des services municipaux du Département des constructions et de l’aménagement. La réponse ne tarde pas : Corinne a été déposée en urgence il y a une dizaine de jours. En reculant, un véhicule a heurté ses membres inférieurs. Fracture ouverte de la cheville gauche. Le bronze a cassé, du travail de restauration fine attend le fondeur professionnel qui connaît la pièce par cœur.

Clémentine, la frangine

Quant à savoir si Corinne retrouvera son square d’origine au sortir de sa convalescence hivernale, il est encore un peu tôt pour l’affirmer. Son existence en sursis sera réévaluée. Au besoin, on lui trouvera une autre place dans la ville. La dernière image de sa présence à Galiffe remonte à mi-octobre. On découvre sa nudité dans un rhabillage inédit : un tissu rouge, deux fois noué dans le dos, lui recouvre les fesses. L’effet est assez réussi, même s’il nous éloigne de la silhouette originale. L’artiste alémanique préférait la statuaire sans plis ni recouvrement. Corinne a sa presque sœur jumelle sur la place du Bourg-de-Four. Elle s’appelle Clémentine, habituée elle aussi des services de chirurgie orthopédique et des ajouts tricotés. Il y a deux hivers, par grand froid, Clémentine portait une écharpe autour du cou. Elle campe toujours derrière le vendeur de marrons, voisinage plus doux qu’une foreuse en train de fouiller la terre. (TDG)