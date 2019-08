Coopération transfrontalière pour lutter contre les micropolluants

Français et Suisses vont œuvrer main dans la main pour réduire la quantité de micropolluants rejetés dans l'Arve, annonce un communiqué de presse diffusé ce mardi. La station d'épuration (STEP) suisse de Villette, à Thônex, sera équipée d’un traitement des micropolluants, comme l'exige la nouvelle législation fédérale. La STEP française d’Ocybèle y sera raccordée. En tout, ces deux installations traitent les eaux usées de 135 000 habitants des deux côtés de la frontière. En protégeant l'Arve des micropolluaunts, on protégera aussi la nappe phréatique du Genevois qu'elle alimente et qui fournit beaucoup d'eau potable à la région.

Le montant global des investissements pour le traitement des micropolluants est estimé à 14,2 millions de francs, financés à hauteur de 75% par la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la protection des eaux. Le restant de l’ouvrage de traitement est financé par Annemasse Agglo et par les Services industriels de Genève (SIG), propriétaires de la STEP de Villette.

Développement suit.