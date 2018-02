Coopération policière renforcée entre Thônex et le Canton

La police municipale de Thônex et la police cantonale vont renforcer leur coopération. Un contrat local de sécurité a été signé ce jeudi entre le conseiller d’État en charge de la Sécurité, Pierre Maudet, et le maire de la commune de Thônex, Marc Kilcher. Cette signature s’est faite en présence des magistrats des communes voisines, des représentants des forces de l’ordre suisses et françaises, du Corps des gardes-frontière et des Douanes françaises.

Trois axes prioritaires de collaboration ont été décidés d’un commun accord en partant de situations locales clairement identifiées. Il s’agit de la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique, ainsi que contre le trafic de stupéfiants, de la lutte contre les cambriolages et les vols, et de la lutte contre les infractions à la loi sur la circulation routière. Le but est avant tout de faire de la prévention.

«Même si les effectifs ne changent pas, cette coopération avec le Canton nous permettra d’avoir davantage de présence policière sur le terrain, explique le secrétaire général de la commune de Thônex, Philippe Guex. Entre Thônex et Gaillard, de l’autre côté de la frontière, il y a beaucoup de passage, ainsi que du trafic de stupéfiants. Cela génère des incivilités et des nuisances qui inquiètent la population.» Les travailleurs sociaux hors murs et les correspondants de nuit thônésiens sont également inclus dans le dispositif, qui concerne aussi les actions menées dans le secteur Voirons (Puplinge et Jussy, communes sous convention avec Thônex).

Ce contrat est conclu pour une durée d’un an. A ce terme, une évaluation sera entreprise et, le cas échéant, des améliorations seront apportées. Thônex rejoint ainsi Carouge, la Ville de Genève, Vernier, Meyrin, Plan-Les-Ouates et Lancy dans la coopération policière avec le Canton. (TDG)