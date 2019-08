Convoquée par la justice, Catherine Maudet choisit le silence

Cet après-midi du 29 août, la justice avait prévu d'entendre Catherine Maudet, l'épouse du conseiller d'Etat Pierre Maudet, mis en prévention pour acceptation d'un avantage. Mais celle-ci n'a pas souhaité s'exprimer.

Dans cette affaire, Madame Maudet était convoquée en tant que témoin. Elle avait en effet accompagné son mari lors de son voyage controversé à Abu Dhabi en novembre 2015 et avait également participé à l'organisation de sa fête d'anniversaire en mars 2018 dans un bar des Grottes, l'Escobar - dont un ancien gérant devait également être entendu ce jeudi par les procureurs.

Or, l'épouse du conseiller d'Etat a choisi le silence, a appris la «Tribune de Genève». Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats de Pierre Maudet, l'expliquent ainsi: «Madame Maudet a préféré ne pas témoigner lors de l’audience du ministère public, ce qui était son droit, heurtée sans doute par les fuites systématiques d’éléments de la procédure, y compris ces derniers jours. Madame Maudet peut légitimement avoir choisi de ne pas risquer de voir son témoignage étalé dans la presse et de protéger ainsi sa vie privée, de même que celle de sa famille.»