Convoqué ce vendredi par la justice, Dieudonné ne viendra pas à Genève

L'humoriste français Dieudonné devait être entendu comme prévenu par la justice genevoise ce vendredi matin. Il lui est reproché d'avoir violé la norme pénale suisse sur le racisme et l'antisémitisme lors de plusieurs spectacles à Genève et à Nyon (VD) l’an dernier. Selon nos informations, le polémiste, qui s’est produit samedi soir à Chavannes-de-Bogis, ne se rendra pas au Ministère public: «Il a un spectacle vendredi soir à Bergerac et n’arrivera pas à être à Genève», nous confirme Me Pascal Junod, avocat de Dieudonné.

Le pénaliste a fait part de l’indisponibilité de son client lundi à la justice genevoise. En réponse, cette dernière déplore, dans un bref courrier, que Dieudonné ne propose pas de dates de remplacement et que la présence de l'humoriste est obligatoire. Le Ministère public lancera-t-il demain un mandat d’arrêt international ? Convoquera-t-il une nouvelle audience ? Affaire à suivre.

Défendue par Me Philippe Grumbach, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (Cicad) a annoncé l’été dernier avoir porté plainte contre Dieudonné pour discrimination raciale et injure en lien avec les propos tenus par l’humoriste français les 28 et 29 juin derniers à Genève, lors de son spectacle «En Vérité».

La Cicad reproche au prévenu de s'en être pris à elle et d'avoir eu des paroles négationnistes en affirmant que les «chambres à gaz n'ont jamais existé». L'humoriste aurait prononcé la même phrase lors d'un précédent spectacle au théâtre de Marens à Nyon, ce qui avait conduit la Cicad à déposer une première plainte en février 2019. Pour la Cicad, Dieudonné M'Bala M'Bala persiste dans sa stratégie «d'utiliser ses spectacles afin de diffuser des propos antisémites et injurieux». Au Ministère public, c’est le premier procureur Stéphane Grodecki qui est en charge de la procédure.

En 2015, Dieudonné avait été débouté par la Cour européenne des droits de l'homme, qui déclarait que les propos négationnistes ne pouvaient pas être liés à la liberté d'expression. La Cicad souhaite aujourd’hui voir l'humoriste condamné, comme il l'a été en Belgique et en France à plusieurs reprises: il a écopé de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende pour diffamation et incitation à la haine (lire ci-contre).

Sa dernière sanction pénale remonte à l’an dernier à Paris. Il a écopé de trois ans de prison, dont un avec sursis, pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux. L’humoriste et sa compagne ont l'interdiction de gérer une entreprise pendant dix ans et le tribunal a prononcé la confiscation des espèces saisies. Le fisc a par ailleurs obtenu leur condamnation au paiement de centaines de milliers d'euros d’«impôts fraudés» et 80 000 euros en réparation du blanchiment de fraude fiscale.

Dieudonné est aussi prié de payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme et l'Union des étudiants juifs, parties civiles dans le volet sur l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. «Il va y avoir un appel», commentait à l’époque, dans la presse française, l'avocate de la compagne de Dieudonné, dénonçant une «justice instrumentalisée par le pouvoir politique».

La défense avait accusé l'Etat d'avoir téléguidé les poursuites lorsque les spectacles de Dieudonné suscitaient une virulente polémique en France, fin 2013 et début 2014. Lors des tournées de Dieudonné, plusieurs maires affichent régulièrement leur désapprobation et tentent même d’interdire ses spectacles. Ainsi, en mai 2015, le bourgmestre de Bruxelles avait pris un arrêté dans ce sens. En 2004, la Ville de Genève avait donné son veto à sa venue avant de trouver un accord avec l’artiste.