Convocation de Serge Dal Busco: la gauche demande plus de transparence

Alors que Serge Dal Busco reconnaissait mardi soir avoir reçu de l’argent du groupe Manotel entre les deux tours des élections, le gouvernement genevois a réitéré hier sa confiance envers l’élu PDC.

«Nous avons échangé ce matin avec notre collègue Serge Dal Busco, indiquait le président du Conseil d’État Antonio Hodgers mercredi après-midi. Ce dernier nous a confirmé qu’il avait reçu 10 000 francs de la part de Manotel et qu’il avait remboursé cette somme par la suite.»

Lors de sa séance, l’Exécutif a souhaité savoir s’il y avait d’autres éléments liés à cette affaire qu’il devrait connaître. «Serge Dal Busco nous a assuré que non, et nous entendons qu’il réserve les détails de ce dossier à la justice.» Si le Conseil d’État maintient sa confiance envers l’élu bernésien, il a admis regretter de ne pas avoir été informé plus rapidement (lire ci-dessous). «Sur le fond, ce sera à la justice de qualifier la nature de ce double mouvement financier», conclut le président.

Des partis divisés

La position du gouvernement semble claire. En revanche, les partis politiques genevois réagissent différemment. Si la direction du PDC maintient un soutien inconditionnel à son conseiller d’État, le PLR reste prudent. «Il faut que la transparence soit faite sur cette affaire, indique Yvan Zweifel, mais je ne pense pas qu’on puisse corrompre quelqu’un avec 10 000 francs.» Le député ajoute que Serge Dal Busco aurait dû parler de ce don à ses collègues, «mais cette absence de transparence s’explique aussi certainement par le fait qu’il n’y a pas de solidarité au sein de ce gouvernement».

Plus de transparence

À ce stade, l’UDC Christo Ivanov ne souhaite pas s’exprimer, estimant que la justice doit faire son travail. Une position que ne partage pas le socialiste Thomas Wenger, qui indique que la situation est dramatique pour Genève. «Cela fait une année qu’on est empêtrés dans l’affaire Maudet et on voit apparaître le début d’une affaire Dal Busco. Pour stopper le plus rapidement possible cette situation, il faut que ce dernier réponde en toute transparence aux nombreuses questions qui se posent et confirme qu’il n’y a pas eu d’autres dons sur son compte privé.»

Le chef de groupe précise que son parti demandera que la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil s’autosaisisse de ce sujet et auditionne le conseiller d’État. Il ajoute que ces nouveaux éléments relancent le débat sur la question de la transparence des financements des partis politiques et des campagnes électorales. Une problématique également relevée par le MCG François Baertschi, qui critique «le système de clientélisme mis en place par l’entente»; et par Jocelyne Haller d’Ensemble à Gauche (EàG), qui estime que «ce type de pratique explique la pléthore de moyens dont disposent certains politiciens». Elle demande que des règles précises et des limites soient fixées concernant les contributions extérieures aux partis.

Un avis partagé par le Vert Pierre Eckert, pour qui tous les dons reçus à titre privés devraient également entrer dans le périmètre des comptes de campagne et être ainsi rendus publics. «Qu’on cherche à arroser des partis, c’est connu, ce qui m’étonne, c’est qu’on fasse des dons privés destinés uniquement à une personne.»

Des cadrages possibles

Le Grand Conseil aura en réalité ces prochaines semaines de quoi travailler sur ces thématiques, puisque plusieurs objets arrivent à maturité. Concernant les dons et cadeaux aux conseillers d’État, un projet de loi les interdisant explicitement va sortir de la Commission des droits politiques. Rédigé par Pierre Bayenet – d’EàG – en réaction à l’affaire Maudet, le projet rendrait de facto illégal le don versé à Serge Dal Busco.

Enfin, deux réformes du cadrage actuel du financement des partis vont également être débattues prochainement. La plus ambitieuse émane à nouveau d’EàG. Elle demande un plafonnement du budget de campagne des partis et sa publication un mois avant la date de la votation.