Contre la mort privatisée

«On a banalisé l’acte de se donner la mort»

Mauro Poggia signe la préface du livre de Claude Mermod. Bien que le conseiller d’État MCG soit omniprésent dans le paysage politique du moment, on ne l’attendait pas sur la question hautement délicate du suicide assisté.Monsieur Mermod me l’a demandé et j’ai accepté. Cela ne signifie pas que j’adhère à toutce qu’il écrit avec son inévitable subjectivité, mais il me paraît important de montrer que l’on peut aborder ce problème de société avec sensibilité, quelle que soit sa fonction.Oui, je suis critique à l’égard du prosélytisme de certaines associations qui font la publicité de leur «succès». Où s’arrête l’altruisme et où commence l’action militante? J’observe qu’on est en train de simplifier une problématique complexe en banalisant l’acte de se donner la mort. Est-ce que notre société n’est pas en train de démissionner par facilité et de perdre ce qui fait son humanité: la solidarité?Les demandes de suicide assisté peuvent être légitimes, je ne le conteste pas, et sont l’expression de la liberté de chacun. Mais je crois aussi que le choix de mourir est exprimé en fonction de données du moment et que, dans certains cas, le désarroi peut avoir besoin de temps pour être surpassé. Que dirions-noussi notre société répondait aux souffrances issues de l’isolement par une potion létale?Je pense que nous avons tort de vouloir légiférer davantage. L’arsenal juridique actuel est suffisant pour éviter les dérives et la réponse sociétale doit pouvoir évoluer. Si l’on passe de l’actuelle liberté de mourir ou «droit» de mourir, l’État devra non seulement agir activement pour permettre l’exercice de ce droit, mais informer ceux qui pourraient l’exercer. À quand alors la distribution de dépliants dans nos EMS? La réponse administrativeà cette question entraînerait une déresponsabilisation des acteurs, que ce soient les proches oules professionnels de la santé et du social.