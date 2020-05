Confiné aux Bains des Pâquis, il continue à faire vivre son île

Sur le plexiglas du guichet d’entrée, l’affichette «Fondue et huîtres toute la journée» a dû faire de la place aux mesures pour se protéger du Covid-19. Sous le titre «Plat du jour», un menu devenu incontournable: «Les Bains des Pâquis sont temporairement fermés pour raison sanitaire». Cadenas, chaîne et portes grillagées matérialisent la mauvaise nouvelle. La buvette, la jetée, le spot privilégié des nageurs en toute saison, le rendez-vous incontournable, tout cela est devenu une île imprenable. Sauf pour son gardien, Philippe Constantin, coordinateur des Bains. Dès la fermeture de ce lieu emblématique, le 15 mars, il y a élu domicile.

Vide et cygnes apaisés

C’est un site de confinement envié. On se réjouissait de converser avec le maître des lieux, seuls au monde dans un bain de soleil. Cuisant échec. On a choisi le seul jour de déluge. L’île déserte paradisiaque se fait phare de Bretagne. Tant pis, c’est beau quand même. Philippe Constantin a pris ses quartiers en maniant la métaphore: «Un capitaine n’abandonne pas son navire.»

Un matelas «lancé» dans la salle de pause, une cuisine dans la tour d’accueil où un bouquet de poireaux côtoie un flacon de désinfectant, un hammam utilisé de temps en temps, une portion de bibliothèque reconstituée et même un home cinéma bricolé. On oublie un terrain de jeu de 6500 m2. «Je ne manque de rien ici!» sourit le Robinson. C’est la première fois qu’il y dort. Si l’on excepte quelques courtes nuits, il y a longtemps, après des fêtes mémorables… C’est aussi la première fois depuis des années qu’il contemple les Bains vides. «Normalement on voit toujours passer des centaines de personnes, même en hiver, même quand il pleut.»

«J’ai hâte de rouvrir. Même si ça va faire bizarre d’être entouré par 5000 personnes!» Philippe Constantin, Coordinateur des Bains

Depuis presque deux mois, un cœur en étendard flotte sur des travées désertes. Les fenêtres ont descendu leurs paupières à lamelles, les araignées tendent leurs pièges entre les encablures – nos cheveux ont emporté la toile de la porte 96 –, les chaises longues languissent, quelques canards barbotent. La nature a-t-elle repris ses droits, colverts et foulques ont-ils colonisé l’île? «Non, il n’y a pas plus d’oiseaux qu’avant, il y en a même moins.» Ils sont allés voir ailleurs, les miettes nourrissent, pas la tranquillité. «Par contre, ceux qui sont restés semblent plus apaisés.»

C’est le cas d’un couple de cygnes, qui a installé son nid et ses six œufs sur les galets de la plage. L’an passé, une même entreprise avait fini en drame: la bêtise humaine jetait des graviers sur la femelle en train de couver pour prendre… un selfie. Quatre œufs condamnés. «C’était déplorable.» Cette année, le coronavirus aura au moins permis une couvaison au calme et la naissance de deux petits.

Dans son nid, le coordinateur est moins tranquille. Pas de bronzette en slip de bain, «ce n’est pas mon style! sourit-il. Il y a du passage toute la journée et c’est fantastique car contrairement à d’autres personnes confinées, je n’ai pas perdu le lien social. Je n’arrête pas, pour répondre aux appels, ouvrir aux nettoyeurs, aux Securitas, aux ouvriers, pour coordonner le tout. Et surtout, avec l’Association des usagers des Bains des Pâquis, on continue à faire vivre les Bains!»

Concerts à distance

Loin de se mettre en coma artificiel, les Bains sont en effet entrés en «résistance». «On a commencé par diffuser, en direct sur notre Facebook, un apéro poétique. Les retours et le nombre de vues ont été incroyables.» Depuis, les rendez-vous en ligne s’enchaînent, sonorisés et filmés par des professionnels: séance de yoga ou de Pilates, concerts – Pilot on Mars se produit d’ailleurs ce vendredi à 21h – et même cours de natation sur tabouret. «On ne peut pas rétribuer les artistes à hauteur de ce qu’on fait d’habitude donc on a instauré une billetterie en ligne.»

Depuis le 15 mars, les Bains sont en effet privés de toute rentrée d’argent. L’Association puise donc dans sa trésorerie. Afin d’éviter le naufrage, les SIG ont mis en place un financement participatif sur leurs plateformes Impact destiné à assurer les charges salariales, l’entretien du site et les actions culturelles. Un soutien indispensable car la reprise est encore une grande inconnue. «J’ai hâte qu’on puisse rouvrir. Même si ça va me faire bizarre de me retrouver entouré par 5000 personnes!»