Condamnée à cause des aboiements de son chien à Genève

Convoquée mardi au Palais de justice à cause de son chien, une Genevoise quinquagénaire, G., n’en revenait pas de se retrouver sur le banc des accusés. Ce qu’on lui reproche? Les aboiements d'«Oups», son beagle, très enthousiaste au moment de retrouver ses congénères au parc de Budé. La scène a eu lieu le 11 octobre 2017, peu avant 8 h , dans ce parc réservé aux chiens.

«Il faut le lire pour le croire», tonne Me Romain Jordan, avocat de la défense, proche des milieux de protection des animaux. Le beagle, alors âgé de 5 ans, importunait «la tranquillité publique», note le rapport des agents municipaux intervenus ce jour-là. «Suite à une plainte d’une riveraine anonyme», précise l’avocat. Résultat: en décembre 2017, à sa grande surprise, G. reçoit une contravention de 280 francs. Elle conteste l’amende, sans succès, auprès du Service des contraventions, «qui lui reproche de ne pas avoir imposé à l’animal un collier antiaboiement», relève Me Jordan. Pour le service en question, «les hurlements étaient suffisamment puissants et dérangeants pour générer des doléances de divers habitants».

«Il joue donc il aboie»

La prévenue a donc dû s’expliquer cette semaine au tribunal. Elle se rappelle très bien avoir promené son protégé ce matin-là vers 7 h 45 , comme tous les jours. «Mon chien, comme les autres, joue, communique et aboie. J’ai reparlé avec les agents municipaux, qui m’ont expliqué qu’une dame appelait tout le temps pour se plaindre du bruit des chiens.» Et Me Jordan de renchérir: «Un animal n’est pas un objet que l’on peut contrôler par une télécommande, c’est un être vivant. «Oups» se trouvait en plus dans un espace réservé… aux chiens!»

Le président du tribunal lui fait remarquer «que la police a dû mettre quelques minutes entre les appels téléphoniques et le moment où elle est intervenue. Et les aboiements persistaient.» La défense rétorque que de nombreux chiens occupaient le parc: «On fait en réalité le procès de ce parc à chiens. Les agents ont forcément choisi le chien qui aboyait lorsqu’ils sont finalement arrivés.» G. assure que les aboiements n’étaient pas dérangeants et qu’elle n’a jamais eu de problèmes de ce genre «avant et après le 11 octobre 2017»: «Malgré mon déménagement, je continue d’ailleurs de le promener au même endroit.»

Pour la prévenue, lorsque les autorités mettent à disposition un parc pour les chiens, elles doivent s’attendre à des «nuisances raisonnables»: «J’ai vraiment à cœur que les chiens soient éduqués, car j’ai fait toutes les études pour être éducatrice canine, mais il y a des choses que l’on ne peut pas contrôler.» Son avocat a aussi relevé que, depuis le 1er mars 2018, il est interdit en Suisse de forcer un chien à ne pas aboyer. L’infraction reprochée n’est ainsi plus possible selon lui.

Le tribunal n’a pas acquitté G., mais l’a exemptée de peine: elle est reconnue coupable d’infraction à la loi sur les chiens et se voit priée de payer les 253 francs de frais réduits de procédure.

Des cas rares

G. a annoncé qu’elle faisait appel, confirme son défenseur. «Ce signal donné par la justice de première instance est désastreux: si vous promenez votre chien, même dans un espace dévolu à cet effet, vous vous exposez à une amende de plusieurs centaines de francs si votre animal aboie au moment où l’agent passe près de vous. Quant à la conception de la place de l’animal dans notre société, elle recule d’un coup de plusieurs dizaines d’années. Nous plaiderons sereinement l’acquittement complet en appel.»

Il est rare que des cas d’aboiements canins aboutissent devant les juges. Il y a cinq ans, au lac Noir (FR), une femme a été condamnée à 200 francs d’amende pour ne pas avoir calmé les vocalises de son yorkshire. En 2010, dans le même canton, une Fribourgeoise dénoncée par une voisine avait écopé d’une amende de 465 francs en raison de la voix stridente de «Caspar», un setter croisé. «La procédure, c’est la procédure», relevait alors la police, tout en admettant que la tolérance se perdait et que certains citoyens avaient la dénonciation plutôt facile. Même constat, à l’époque, du vétérinaire cantonal: «Il y a des colliers spéciaux, mais leur efficacité reste limitée. Le chien s’y habitue très vite.» Ces appareils (ndlr: interdits depuis 2018) vaporisent de l’air à chaque cri, ce qui surprend l’animal et lui coupe la chique.

La même année, le Tribunal fédéral confirmait la condamnation d’un propriétaire de chien récidiviste: 1000 francs d’amende. À Genève, en 1999, le maître d’un chien avait plaidé non coupable en invoquant un arrêt de la Cour de justice qui donnait raison au propriétaire d’un coq de Cartigny, qui avait importuné un banquier à l’aube. L’argument n’avait pas fait mouche. Verdict: 150 francs d’amende. (TDG)