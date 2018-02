Condamné pour avoir endommagé 37 véhicules en une nuit à Genève

A-t-il agi sur un coup de sang? Ou sous l’emprise de stupéfiants? En tout cas, l’affaire n’est pas banale. L’homme qui comparaissait ce mardi devant le Tribunal correctionnel a été condamné à 4 mois de prison ferme pour avoir crevé quelque 42 pneus sur 37 véhicules. Le tout en une nuit! En outre, il devra suivre un traitement thérapeutique en milieu fermé.

Inventaire à la Prévert

Les faits se déroulent dans la nuit du 7 au 8 novembre 2015 entre 4 h et 8 h du matin, sur des parkings proches de l’aéroport: ceux de l’hôtel Holiday Inn et du P+R de Pré-Bois. Le prévenu, un Français de 31 ans domicilié en France voisine, frappe au hasard. Parmi les véhicules endommagés, toutes sortes de marques (Ford, Volvo, Lexus, BMW, Peugeot, Alfa Roméo, etc.) et d’immatriculations, suisses et étrangères. Un vrai inventaire à la Prévert! Pas moins de 21 personnes ont porté plainte.

Circonstance aggravante de dommage considérable

Arrêté en été 2017 à la douane de Puplinge, ce célibataire, père d’un enfant né en 2007, est détenu à Champ-Dollon depuis le 29 août. Il n’a commis «que» des dommages à la propriété, mais la multiplicité des actes, l’unité d’action et le montant total du préjudice (plus de 10 000 francs) lui valent la circonstance aggravante de dommage considérable. Qui peut être punie de 5 ans de prison au maximum.

Propos parfois déroutants

C’est un grand gars, mince, qui est assis sur le banc des accusés. Selon une expertise, il souffre de schizophrénie. Ses propos sont parfois déroutants. «Je suis un descendant du prince d’Autonomie, lance-t-il d’emblée. Je ne vous impose pas de m’appeler Son Altesse Sérénissime», ajoute-t-il à l’intention de ses avocats commis d’office, Mes Christian de Preux et Corinne Lepage. Plus tard, il voudra «déposer une plainte contre la République de Genève pour tentative d’assassinat», affirmant être «influent politiquement pour foutre la m… dans votre économie».

Il faut relever que malgré ces envolées intempestives, la présidente de la Cour, Sabina Mascotto, a fait preuve d’un calme olympien. Ce qui a sans doute permis le bon déroulement du procès, dont l’un des enjeux était de savoir si l’accusé devait être contraint de suivre un traitement thérapeutique. Ce qu’il refuse catégoriquement. En outre, il conteste son implication dans les faits. On ne saura donc rien sur ses motivations. Mais c’est bien lui l’auteur des déprédations. Son ADN correspond à des traces de sang relevées sur certains véhicules endommagés.

Traitement thérapeutique en milieu fermé

Le procureur requiert une peine privative de liberté de 6 mois – s’ajoutant aux 178 jours de détention préventive – ainsi qu’un traitement thérapeutique en milieu sécurisé.

De son côté, Me Lepage relève que peu avant son interpellation, le prévenu a passé son baccalauréat et pouvait dès lors envisager des projets de vie plus stables, incompatibles avec la prolongation de sa détention. Elle critique par ailleurs l’expertise et demande à la Cour d’écarter le traitement thérapeutique forcé.

Les juges, statuant contradictoirement, ne l’ont pas suivie. La faute est assez grave, relève la présidente de la Cour. Et il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise. Les délires paranoïdes du prévenu et ses troubles liés à la dépendance au cannabis méritent des soins. Le risque de récidive est réel. Pour sa sécurité, seule une mesure thérapeutique en milieu fermé est envisageable, même si le prévenu, condamné à 4 mois ferme sous déduction des jours de prison déjà effectués (178), est techniquement libre.

Il s’agira désormais de lui trouver rapidement une place, sans doute à Curabilis, afin qu’il puisse commencer son traitement. C’est ce qu’espéraient le procureur et les avocats à l’issue du procès. (TDG)