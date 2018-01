Concierge poignardé par un locataire

Concierge est un métier parfois dangereux. L’un d’eux en a fait la triste expérience au début de l’année dernière. Alors qu’il travaillait, comme d’habitude, avec ses produits de nettoyage devant un immeuble du quai du Seujet, un locataire s’en est pris à lui, l’a invectivé et l’a menacé de le jeter dans le Rhône, avant de lui donner un coup de couteau.

Résultat: une plaie de 10 cm de long au niveau du thorax, des points de suture, un arrêt de travail de plus de quatre mois et une vision de la vie qui ne sera plus jamais la même. «On me l’a bien abîmé, souffle la compagne du blessé à l’adresse des juges du Tribunal correctionnel. Au niveau social, lui qui était si gai, n’a plus rien envie de faire».

En plein délire

Que s’est-il passé? Une vieille querelle entre concierge et locataire qui s’est envenimée? Pas tout à fait. Le prévenu est un quinquagénaire que le voisinage connaît sous le sobriquet de «sabreur fou». Il y a quelques années, il s’en était pris avec son sabre aux arbres du quai du Seujet. Instable du point de vue psychologique, toxicomane, sa situation s’est encore aggravée après un AVC en 2014.

Avant l’agression de février 2017, il se disait persuadé que le concierge lui en voulait personnellement. Alors que ce dernier vaquait à ses occupations, le prévenu était certain qu’il le surveillait: «Il est toujours là, quelle que soit l’heure, la police l’a chargé de me suivre», dira-t-il en cours de procédure.

Mû par ce délire, il l’agresse et lui crache dessus. Le concierge tente de lui donner un coup de poing et sort son spray au poivre - toujours utile dans un quartier réputé à risques - mais le spray ne fonctionne pas. «Il était périmé depuis dix ans», explique le plaignant. Voyant la bonbonne, l’accusé sort de ses gonds. «J’ai réagi pour protéger mon cœur, je ne voulais pas respirer de gaz.» Il brandit un couteau dont la lame mesure 10 cm. «Je voulais que le concierge reste à distance». Il fait un mouvement circulaire et le blesse. Le sang jaillit. Mais le prévenu dit n’en avoir pas vu une goutte. «Je ne l’ai pas touché», continue-t-il à affirmer.

«Le geste que mon client a subi n’est pas un petit balayage qui provoque une éraflure, plaide Me Magali Buser, avocate du plaignant. Ça a perforé sur quatre à cinq centimètres de profondeur. Si mon client a survécu, c’est qu’il a eu beaucoup de chance.» Elle souligne l’instabilité du prévenu dont même les témoins ont peur. «Ce n’est pas pour rien qu’on l’a surnommé le sabreur fou. Il voulait couper la tête à des gens. Gamin, il avait 224 couteaux lorsqu’il habitait chez sa mère.»

«Un bon garçon»

La procureure indique que l’accusé a déjà été condamné à neuf reprises. La dernière fois, il avait aussi sorti un couteau. Elle réclame un an de prison ferme et surtout, comme le préconise l’expert-psychiatre, un traitement en milieu fermé en raison des risques de récidive.

À la défense, Me Claudio Fedele plaide l’acquittement. À ses yeux, son client n’a pas infligé de lésions corporelles graves. Dans la vision délirante du prévenu, il s’est juste défendu. L’avocat rappelle qu’il «est à deux doigts de l’irresponsabilité pénale». «Un bon garçon» qui a mal tourné, explique-t-il, après une rupture sentimentale mal vécue. Me Fedele demande un traitement en milieu ouvert. À l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, par exemple.

Verdict mardi. (TDG)