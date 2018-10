Communaux d’Ambilly: la troisième étape sous toit

Le grand chantier des Communaux d’Ambilly a démarré cet été. On y construit les routes, l’école et les 670 premiers logements. La deuxième étape démarrera dans quatre ans. Pour la dernière, c’est moins clair. Seule certitude: on sait à quoi elle ressemblera.

Lundi, les résultats d’un concours d’urbanisme ont été présentés. Les lauréats sont le bureau genevois Group8 et le lausannois CCHE, chacun pour une des deux pièces urbaines de 550 logements chacune. Ce concours servira de base pour les plans de quartier.

Le maire de Thônex, le PLR Pascal Uehlinger, a souligné la «qualité remarquable» des projets, tout en «nuançant les enthousiasmes». La Commune n’est pas disposée à réaliser cette étape tant que des garanties ne sont pas apportées quant à la régulation du trafic sur son territoire.

À cela, le conseiller d’État Antonio Hodgers a répondu que le projet «a connu vingt ans de gestation», qu’on y fait «du sur-mesure» et que les futurs résidents, en bonne partie des coopérateurs peu portés sur la voiture, «pourront challenger vos communiers», sous-entendu de la zone villas.

Exposition

Les projets sont exposés à la salle des fêtes jusqu’au 9 novembre, du lundi au vendredi, de 16 h à 20 h. (TDG)