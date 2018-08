Commerçant violemment agressé au couteau

Un homme qui détient un kiosque à la rue de Montbrillant, près de la gare Cornavin à Genève, a été violemment agressé à coups de couteau début juillet. Il aurait été sauvé par des badauds du parc voisin des Cropettes. Deux suspects, un majeur et un mineur, ont été interpellés.

Les faits se sont produits le 2 juillet, peu après minuit. «La victime, qui a été sérieusement blessée par arme blanche, a été rapidement prise en charge par les services de secours», a indiqué samedi Henri Della Casa, porte-parole du Pouvoir judiciaire, confirmant une information de Keystone-ATS.

Selon des sources vivant dans le quartier des Grottes, des badauds auraient entendu les cris du commerçant et auraient fait fuir ses agresseurs en venant à son secours. Les trois protagonistes de l'affaire se connaîtraient.

Les deux auteurs présumés ont été placés en détention provisoire. Une audience de confrontation a eu lieu, a précisé M. Della Casa. Le Pouvoir judiciaire ne donne aucune information au sujet du mineur. Quant à l'autre, qui est majeur, il est prévenu de menaces et de tentative d'assassinat. Comme l'enquête vise un mineur et un majeur, certains actes d'instruction sont conduits conjointement par le Ministère public et le Tribunal des mineurs.

Toute personne ayant des informations en lien avec cette affaire est priée de prendre contact (022 427 73 30) avec la Brigade des mineurs. (ats/nxp)