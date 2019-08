Comment un moniteur de vacances abusait de fillettes

L’enquête sur l’ex-moniteur de camps de vacances chez Caritas Jeunesse (révélée dans nos éditions du 8 janvier) est aujourd’hui bouclée. Ce trentenaire, qui a commis des abus sexuels sur une vingtaine de fillettes, sera jugé probablement d’ici à cet hiver devant le Tribunal correctionnel. Les infractions retenues par le Ministère public dans son acte d’accusation, rendu cet été, sont actes d’ordre sexuel avec des enfants (âgés de 5 à 11 ans), contrainte sexuelle ainsi que pornographie, pour avoir consulté des fichiers pédophiles et diffusé des images des fillettes sur le darknet.

L’acte d’accusation, que nous avons lu, permet aujourd’hui de mieux comprendre le mode opératoire du prévenu, arrêté en 2018 et toujours détenu à Champ-Dollon. Tout commence devant un écran d’ordinateur. Dès 2010, sur le darknet, l’homme regarde, télécharge et diffuse des images et des vidéos mettant notamment en scène des mineures âgées de 6 à 16 ans dénudées ou participant à des actes sexuels, en utilisant des pseudonymes tels que Lolilover ou Bastian Baker. Selon le Parquet, il consultait et stockait environ 500 prises de vues par an.

Il profite de leur fatigue

Afin d’en obtenir davantage en retour, il s’est mis lui aussi à prendre des photos durant les camps de vacances «entre le 22 août 2011 et le 6 janvier 2018». Pour arriver à ses fins, il photographiait les mineures surtout durant leur sommeil, lors des camps où il était moniteur, à Genève, dans le canton de Vaud, en Valais et en France, «Il a effectué une trentaine de prises de vues à caractère pédopornographique avec son téléphone portable», selon l’acte d’accusation.

Quant aux attouchements, ils ont eu lieu aussi bien dans les dortoirs, «pendant que les fillettes dormaient, épuisées par leur journée d’activité», que dans les réfectoires, les salles de jeu, les bus, les trains et même dans une piscine à remous. «Il a profité de la détresse des fillettes en choisissant d’agir sur celles qui avaient des situations difficiles, des douleurs, qui souffraient de l’éloignement avec leurs parents, qui étaient en demande d’affection», relève l’acte d’accusation. Il passait à l’acte de préférence avec les jeunes filles qu’il connaissait le mieux, notamment celles qui avaient participé à d’autres camps avec lui.

Un lien de dépendance

Ainsi, il a notamment jeté son dévolu sur une des victimes lors de quatre camps entre 2013 et 2015. Elle était alors âgée entre 6 et 8 ans. «Il a tissé un lien de dépendance et de confiance duquel il a pu facilement abuser, faisant fi à chaque fois de leur non-consentement», écrit la procureure. Pour cette dernière, il a profité de sa position et de son ascendant sur ces victimes «en situation d’infériorité physique et psychique en raison de leur jeune âge». Il a donc abusé de sa «position de moniteur, responsable de camp». Du coup, les fillettes se sont résignées à subir ses actes en silence, conclut l’acte d’accusation.

«Soulagé de pouvoir être renvoyé en jugement»

Contacté, Me Guillaume de Candolle, avocat du prévenu, relève simplement «qu’après dix-huit mois d’une instruction qui a été rendue possible par les aveux de mon client, ce dernier est soulagé de pouvoir être enfin renvoyé en jugement».

Du côté des parties plaignantes, Me Laura Santonino juge que le nombre de victimes est vraiment impressionnant: «Il est temps que ce prédateur d’enfants comparaisse devant ses juges et assume la monstruosité de ses actes.»

Son confrère Me Robert Assaël est remonté: «Ce moniteur a abusé lâchement, systématiquement et froidement de l’innocence, de la candeur et de la confiance d’une vingtaine d’enfants sur une période très longue de sept ans. C’est gravissime!»

Pour l’avocat, «la procédure a établi que le processus d’engagement des moniteurs était lacunaire: un seul entretien de quarante-cinq minutes, sans présence d’un psychologue, pas de casier judiciaire ou de certificat de bonnes mœurs demandé. Le manque de moniteurs a peut-être amené l’institution à ne pas se montrer trop exigeante.»

Selon Me Assaël, ce drame aurait pu être évité: «Le manque de distance affective avec les enfants avait été remarqué à plusieurs reprises par des moniteurs. En particulier, en 2016, un responsable de camp a vu le prévenu caresser la cuisse d’une fillette de 8 ans, jusqu’en haut. Mais ce comportement déviant n’a pas été rapporté à la hiérarchie. La responsabilité de l’organisation, qui paraît engagée, ne diminue en rien celle, accablante, du prévenu et la gravité très importante de ses actes.»

Caritas Jeunesse, qui n’a pas été inquiétée ni prévenue dans la procédure pénale, conteste d’emblée être en manque de moniteurs: «Ils sont sélectionnés de manière sérieuse, assurent les responsables de l’organisation interrogés. Les chefs de camp suivent une formation obligatoire. Moniteurs et responsables reçoivent un manuel et un document à signer, traitant de la question des relations affectives et du consentement de l’enfant.»

Dans un communiqué envoyé en janvier dernier, l’organisation genevoise avait salué «le courage d’une jeune participante qui fut témoin d’un comportement inadéquat. Et le courage de ses parents, qui ont pu en parler en toute confiance avec les responsables de l’institution. Selon les protocoles en vigueur, les faits ont été immédiatement signalés aux services spécialisés de la police genevoise. Nous adressons toute notre sympathie aux familles concernées.

Plus de 300 bénévoles participent à nos camps chaque année, tous sont reçus individuellement, bénéficient d’une formation, d’un encadrement et de lignes directrices concernant la dignité et la protection des mineurs. L’organisation est aussi conseillée par un organisme de prévention (Espas) depuis plus de dix ans et offre probablement le plus haut niveau de sécurité que l’on puisse assurer dans ce domaine.» F.M.