Comment se calculeront les tarifs du Léman Express

Combien paiera-t-on pour monter à bord des trains du Léman Express? Pour répondre exhaustivement à cette question, il faudra sans doute attendre le printemps prochain. Mais le voile commence à se lever sur l’architecture de la billetterie du réseau de transports publics qui se déploiera intégralement dès le 15 décembre 2019, avec des trains sillonnant 230 km de ligne et desservant une quarantaine de gares genevoises, vaudoises et françaises.

Alors que les pourparlers se poursuivent sur ce thème sensible, les grandes lignes de la «tarification multimodale régionale» ont été détaillées dans un document que le Conseil d’État vient de transmettre aux députés, le «Plan d’action des transports collectifs 2020-2024».

1. Stabilité cantonale

Mais parlons tout d’abord des trajets internes au canton de Genève, bien que le document en question n’en traite pas spécifiquement. Pour eux, on n’attend pas de changement dans un premier temps. La possibilité de redécouper la zone tarifaire unique numéro 10, qui couvre la quasi-totalité du canton (avec un billet plein tarif d’une heure à 3 francs), avait été évoquée, mais cette voie a été abandonnée.

Pour l’heure, donc, la stabilité des tarifs bas semble garantie: les retoucher confinerait au suicide politique alors que les Genevois ont voté à trois reprises à leur sujet, en 2013, 2014 et 2017, toujours dans le sens de leur modicité. Laquelle devrait donc se maintenir encore quelque temps, même si l’offre connaîtra un bond de géant avec six trains par heure et par sens traversant le canton.

Ce saut qualitatif et quantitatif pourrait toutefois, un jour, persuader le peuple de rehausser quelque peu des tarifs qui sont les plus avantageux parmi toutes les grandes villes suisses, espère l’Exécutif. Mais ce n’est pas pour tout de suite.

2. Du dégressif à l’additif

Les modifications sont à chercher du côté des tarifs régionaux, qui se calculent en fonction des zones traversées. Les tabelles de prix qui existent à l’heure actuelle n’ont pas bénéficié de la baisse tarifaire de 2014, à la suite de l’initiative de l’AVIVO. En revanche, elles bénéficient d’une dégressivité: plus le passager achète de zones, moindre est le prix de chaque zone supplémentaire. Cette approche dégressive ne survivra pas à la révolution Léman Express.

D’Annecy à Coppet, de Bellegarde à Évian ou de Saint-Gervais à Gex, le périmètre de ce nouveau réseau s’est élargi de façon importante.

Un accord est intervenu pour qu’on puisse circuler dans tout ce territoire avec un titre unique, qui pourra figurer tant sur le support électronique helvétique Swiss Pass que sur son homologue rhônalpin OùRA. Le prix se composera de l’addition des divers tarifs fixés par les opérateurs et collectivités publiques concernés. Ceux-ci gardent donc le contrôle de leur politique tarifaire. Et le modèle choisi devrait faciliter la répartition des recettes.

3. Un rabais global à fixe

Résultant de cette addition, le prix final d’un titre combiné sera tout de même aminci d’un rabais dont le taux est encore débattu: 5%? 15%? Entre les deux? L’usager peut plutôt s’attendre à un renchérissement par rapport à la pratique actuelle. C’est en particulier le cas pour les pendulaires venus de la Terre Sainte, qui sont les premiers bénéficiaires de la dégressivité actuelle au vu de la configuration des zones. On se laisse dire que le canton de Vaud pourrait prendre des mesures compensatoires pour tempérer ce renchérissement.

4. Des zones et des parcours

Comment s’additionneront les différents tarifs? Le modèle retenu sera plus sophistiqué que l’actuel. On pourra continuer d’additionner des zones, mais des trajets précis pourront aussi entrer dans le calcul. Prenons l’exemple d’un pendulaire annécien œuvrant à Plainpalais. Son billet inclura la zone d’Annecy car il aura besoin du bus pour rallier la gare de la préfecture haut-savoyarde. On pourra y ajouter le prix du trajet en train jusqu’à Genève. Puis on ajoutera la zone 10 pour que notre frontalier prenne le tram de Lancy-Pont-Rouge à son travail.

Mais il sera possible d’avoir un ticket purement formé de parcours. Ou de zones. L’automate devrait fournir le prix le plus avantageux à l’usager.

5. Double paiement en vue

Dans ce calcul, où s’arrête le trajet et où commence la zone? Le principe retenu est que l’on compte le trajet jusqu’à la première gare principale genevoise. Il y en a trois: Eaux-Vives, Lancy-Pont-Rouge et Cornavin. Dans l’exemple de notre Annécien, son billet lui facturera le trajet jusqu’à la première station majeure rencontrée (Eaux-Vives). Son voyage sera ensuite couvert par le prix de la zone 10 qu’il aura aussi payé. Or, cette zone couvre également le trajet de Chêne-Bourg aux Eaux-Vives qu’il aura payé à double. Une façon pour les opérateurs ferroviaires de renchérir un peu ce si modique tarif genevois…

6. Sauts de puce en France

Pour certaines communes genevoises, le chemin le plus court vers les trains du Léman Express passe par une station française. C’est par exemple le cas des Chancynois, voisins de la gare de Pougny, dans l’Ain. Le fait de sortir de la zone 10 pourrait impliquer pour eux un «saut tarifaire assez conséquent», note le Plan d’Actions. Et de préciser: «Un remboursement de la différence de tarif entre la zone Tout Genève et la zone régionale pourrait être offert aux abonnés de transport public desdites communes.»

Le Canton planche par exemple sur la création d’une ligne de bus qui permettrait aux habitants de Jussy, Presinge et Puplinge d’aller prendre le train à Annemasse. (TDG)