Comment les fausses rumeurs de rapts d’enfants sèment la panique

Le conducteur d’un van noir s’approche d’un enfant à sa sortie de l’école de Collonge et lui propose un iPad pour monter dans son véhicule. Deux jours plus tard, une petite voiture sombre aborde un autre gamin du côté d’Anières. La semaine dernière, des rumeurs de tentatives d’enlèvement ont semé la panique sur la Rive gauche du Canton, avant de se dégonfler à la suite d’une enquête de police. Exacerbées par les réseaux sociaux, ces légendes urbaines reviennent deux fois par an à Genève, créant parfois une véritable psychose. Comment expliquer leur ténacité?

Les fausses rumeurs de tentatives de kidnapping reviennent chaque année de manière cyclique, juste avant les vacances d’automne puis avant celles de Pâques. Cette année, un premier cas a occupé la police en janvier déjà, du côté d’Hermance, où un fourgon blanc muni d’une échelle a éveillé les soupçons. Peu après, une jeune fille a raconté avoir été victime d’une tentative de kidnapping par un même type de véhicule, juste de l’autre côté de la frontière, à la Roche-sur-Foron. Elle a depuis avoué avoir menti.

«Depuis trois ans, le nombre de cas a explosé. Le Département de l’instruction publique en a dénombré entre 80 et 100», explique Pierre-Antoine Preti, chargé de la communication et du traitement de ce type d’affaires.

Lourde procédure

En général, toute fausse alerte commence par le témoignage d'un enfant, que la police prend néanmoins toujours au sérieux. «Nous traitons ces informations de manière rigoureuse afin d’effectuer une levée de doute, même si le doute zéro n’existe pas. Nous ne partons jamais du principe que les enfants mentent au départ», explique Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. Après quelques vérifications d'usage, une lourde procédure est mise en place par la brigade des mœurs, avec enquête, examen des images de vidéosurveillance et audition de l’enfant en présence d’un psychologue.

Toutefois, dans l’immense majorité des cas, l’enquête révèle que l’information de base était tronquée. Comme lors du cas de Collonge-Bellerive, où les policiers ont pu déterminer qu’aucun contact n’avait eu lieu entre l’enfant et le conducteur. Selon les forces de l’ordre, c’est davantage le comportement du véhicule, qui roulait lentement sur le parking, vitres teintées, qui a alerté l’enfant. Un cas de figure typique: «Bien souvent, l’enfant est le seul témoin des événements, précise Pierre-Antoine Preti. Il s’en sort toujours grâce à une attitude exemplaire, en prenant la fuite ou en se réfugiant près d’adultes. Mais il est néanmoins dans un vrai état d’inquiétude lorsqu’il raconte son histoire.»

WhatsApp et réseaux

L’information a beau être erronée, dès la diffusion du témoignage par des parents, des tiers ou des médias, la machine s'emballe. La rumeur enfle encore plus vite avec les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp de parents d'élèves, relayant parfois l’inquiétude dans les communes avoisinantes. «En quelques minutes, l’information est partagée par des centaines voire des milliers de personnes, relève Alexandre Brahier. L’urgence de diffuser prend alors le pas sur la vérification. Les gens ne souhaitent pas prendre le risque de tarder à diffuser la rumeur, au cas où le danger serait avéré. Ils se disent que dès qu'il s’agit de la sécurité des enfants, on n’est jamais trop prudents.»

Conséquence: les témoignages récoltés signalent parfois le véhicule incriminé à des endroits différents au même moment de la journée. «Avec des descriptions de voitures souvent contradictoires», ajoute Pierre-Antoine Preti. Ce phénomène d’hypervigilance amène effectivement la population à focaliser son attention sur le modèle de véhicule, mais parfois sur d’autres détails: sa couleur ou l’apparence de son conducteur, par exemple.

Ces précisions peuvent parfois mener jusqu’au lynchage. «L’an passé à Paris, le signalement d’un fourgon blanc lié à la communauté rom a été diffusé, raconte Pascal Froissard, spécialiste du phénomène de la rumeur et enseignant à l’Université Paris 8. Il y a eu une dizaine de blessés et des arrestations. Ce type de fausses alertes peuvent représenter un véritable danger.» Rappelons notamment le cas de cet employé communal à Meinier, en 2008, qui avait voulu offrir à des enfants des jouets qu’il s’apprêtait à jeter. L’histoire s’était transformée en rumeur de tentative d’enlèvement et l’homme avait été entendu par la police.

Ces alertes erronées se retrouvent partout, avec des variantes suivant la région dont il est question. «À La Réunion, dans les années 60, on parlait d'une voiture rouge, raconte Pascal Froissard. Aux États-Unis, c'est un camion glacier et un clown comme agresseur. En Afrique, on évoque une voiture noire avec des vitres fumées. Le véhicule motorisé représente le mal et l’intention qui va avec, comme le meurtre, le viol ou le trafic d’organe.» Pourquoi parle-t-on souvent d’une camionnette blanche? Cela pourrait s’expliquer par la cristallisation des nombreuses rumeurs de kidnapping par ce type de véhicules depuis le milieu des années 90, selon la police.

Folklore et croquemitaine

Comment naissent ces fausses informations? «Même si celles-ci sont liées à la peur ancestrale du «vol d’enfant» et certainement aussi au folklore, celui du croquemitaine par exemple, il y a toujours un événement rationnel à la base de ces histoires. Il n’y a rien de magique», note Pascal Froissard. Du côté de la police, on met en avant «l’imagination» de certains enfants et plusieurs cas où ceux-ci ont inventé une histoire pour éviter les problèmes, lors de retards par exemple. La rapidité de leur diffusion s’explique par l’émotion qu’elles génèrent. «Nous vivons dans une société où les angoisses sur la sécurité des enfants sont particulièrement fortes, note Alexandre Brahier. La pédophilie est un crime qui, à notre époque, est l’incarnation du mal absolu.»

À côté de ces fausses alertes, de vrais kidnappings surviennent, mais ils sont rarissimes. «Des cas d’enlèvement d’enfants existent surtout dans les cas de divorces compliqués suite à un conflit sur l’autorité parentale, relève Alexandre Brahier. Les disparitions de mineurs sont très majoritairement liées à des fugues ou à des enlèvements à l’intérieur même du cercle familial. Un seul cas a été relevé en 2019 dans le cadre d’une procédure et décision du tribunal.» Aucun rapt d’enfant par un prédateur sexuel n’a été répertorié ces dernières années par la police genevoise.