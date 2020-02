Comment les HUG vont réduire l'attente aux Urgences

Il est à la fois désolé et content. Désolé (un peu), Bertrand Levrat présente ses excuses par avance pour toutes les nuisances à venir. Et content (surtout), comme directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, de voir commencer des travaux qui vont «singulièrement améliorer la situation actuelle» des Urgences adultes d’ici au printemps 2023. L’autorisation de construire a été obtenue en décembre pour la rénovation à 44,6 millions de francs de ce service clé, qui lui permet non seulement de s’agrandir mais aussi de réorganiser l’accueil des patients pour améliorer les conditions d’attente et la confidentialité. Une mue entamée en juin à partir d’un modèle notamment inspiré de ce qui est en place à l’Hôpital universitaire de Bâle et dans d’autres établissements, dans les pays nordiques ou en France par exemple.

Un grand projet, nécessaire car «nos infrastructures sont dépassées par la réalité du recours aux Urgences», admet Bertrand Levrat, en rappelant que le bâtiment érigé dans les années 60 a été construit pour absorber 60'000 passages. Or on en a dénombré plus de 74'000 en 2019 et 72'000 en 2018. «On va augmenter la surface des Urgences avec 2326 m2 de plus. On construit plus grand que ce dont on a besoin, car ces travaux doivent nous amener à 2040, où l’on prévoit 90'000 passages. D’ici là, peut-être que la médecine d’urgence aura fortement évolué…»

Plus de médecin traitant

Au-delà des facteurs bien connus de l’augmentation de la population genevoise, «d’un peu moins de 1% par an», et de son vieillissement, le haut cadre relève la tendance à ne plus avoir de médecin de famille et à venir aux Urgences pour une simple consultation. «Un jeune de 18 ans aujourd’hui ne va pas s’acheter de voiture ni prendre de médecin traitant.»

En 2013, la Cour des comptes avait rendu un rapport sur la gestion des files d’attente aux HUG, déplorant l’absence de vision globale de la part du Canton et des HUG pour traiter l’attente comme un sujet à part entière. Dans la foulée, Bertrand Levrat dévoilait un plan d’action pour réduire de moitié les délais d’attente. Le miracle n’a pas eu lieu. «Aujourd’hui ce n’est pas spectaculaire, reconnaît-il. Toutes les mesures qu’on a prises ont été mangées par cette hausse de 30% du nombre de cas, c’est un peu frustrant mais c’est la réalité objective. L’environnement n’est pas resté stable, il a explosé.» Depuis ce rapport de l’organe de contrôle indépendant, «on a travaillé sur l’ensemble du flux hospitalier, qui est très complexe. L’intervention de la Cour des comptes a été utile comme perspective de mise en œuvre, mais elle n’est pas le moteur du changement.»

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir.

En tout cas, la réduction du délai d’attente avant de voir un médecin est maintenant au cœur du dispositif, comme l’explique le Pr François Sarasin, médecin-chef du Service des urgences. Il serait irréaliste de supprimer complètement les temps morts, «car aux Urgences on ne peut pas avoir accès à tout instantanément». Il s’agit en fait de déplacer les moments de creux.

Attente en aval

«Plutôt que d’avoir une attente en amont, le patient attendra après une prise en charge assez avancée par une équipe médico-soignante.»

Ainsi la perception de cette attente devrait en être modifiée. «Prenons un patient qui a mal au ventre. S’il attend avant d’avoir vu un médecin, il ne sait pas très bien ce qui lui arrive, ça génère du stress, c’est l’inconnu. Alors que si un médecin le prend en charge et lui indique qu’il s’agit peut-être d’une inflammation des intestins et qu’il faut faire un scanner, là il peut supporter une heure et demie d’attente pour le scanner, car il sera dans un état d’esprit complètement différent.» Dans certaines situations, c’est plutôt un système de rappel automatisé par SMS qui sera actionné. Et à l’avenir, promet l’institution, un logiciel lui permettra de savoir quand aura lieu son prochain examen de laboratoire ou radiologique.

Le professeur explique aussi que l’amélioration de la circulation dans l’espace va diminuer les délais pendant lesquels il faut patienter. Quand il parle de vétusté des locaux, il insiste sur leur ergonomie. «Le service est très labyrinthique, il a été construit par à-coups, ce qui complique les trajectoires des patients. Vous pouvez avoir quelqu’un à deux mètres de vous sans le voir.» Même les médecins «marchent beaucoup trop», abonde le Dr Hervé Spechbach, responsable de l’unité des Urgences ambulatoires. Le fait de placer le scanner à côté de la salle de déchocage (réanimation) évitera des transports inutiles.

Enfin, un des gains attendus de la nouvelle configuration est la meilleure confidentialité dans les box. Adieu les rideaux qui ont des oreilles, bonjour aux box en dur pour transmettre des informations personnelles dans le respect du secret médical.

Débuts chaotiques

Les débuts du projet de réorganisation, cet été, n’ont pas été une mince affaire. Une pétition avait été adressée à la direction par le personnel médico-soignant, évoquant une détérioration «extrême» des conditions de travail selon un communiqué du SIT. Des «dysfonctionnements organisationnels» y étaient dénoncés.

«On a pas mal échangé avec les représentants du personnel, on a eu l’occasion de changer les pratiques, notamment les effectifs de nuit, et le SIT a parfaitement joué son rôle en pointant les différences entre intentions et réalité, assure Bertrand Levrat. Le dialogue social a permis de régler un certain nombre de choses.» La déléguée syndicale du SIT, Sophia Grandi, reconnaît que des transformations étaient nécessaires. Elle estime cependant qu’il n’est pas «superjudicieux d’avoir voulu changer le fonctionnement au moment où on a commencé les rocades pour le chantier. Cela a été très violent.»