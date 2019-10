Comment le prix du CEVA s’est envolé

C’était un vendredi en fin d’après-midi. Ce 14 avril 2000, en quelques prises de parole, la machine est lancée: les députés genevois, unanimes, votent un crédit d’étude de 6 millions de francs pour ébaucher la liaison ferroviaire CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse). Il semble à l’époque «raisonnable», dit le rapport de commission, de jauger sa réalisation à 740 millions de francs.

En 2019, alors que le chantier s’achève, le coût quasi final, estimé en mars, grimpe à plus du double: 1664,2 millions, en francs de 2019. Cet automne semble toutefois réserver une bonne nouvelle, a appris la «Tribune de Genève»: la part des frais supportée par le Canton devrait être contenue dans l’enveloppe accordée. Comment les devis ont-ils pris l’ascenseur? Nous avons repris l’historique. Suivez le guide!

Des études et des devis

Les études votées en 2000 ont abouti à une nouvelle estimation (941 millions) et à d’autres études (votées en 2001 pour 30 millions). En 2002, Genève trouve un accord avec Berne, qui a reconnu la validité de ses vieux engagements non tenus sur cette liaison ferroviaire. Pour la portion nouvelle du tracé (de Pont-Rouge à la Gradelle), la Confédération paiera les deux tiers, le reste incombant au Canton. Sur les tronçons existants à remanier (entre Cornavin et la Praille ainsi qu’aux Trois-Chêne), Genève paiera 80%, laissant le solde à Berne. On se répartit aussi les plus-values foncières. Les crédits de construction sont votés. Pour le Canton, la facture soumise aux députés est de 400,8 millions, sur la base du devis dressé deux ans plus tôt.

C’est la difficulté quand on revient sur les finances de longs travaux: les coûts ne cessent de bouger, mais pour des raisons très différentes. Il y a d’une part les changements apportés au projet ou les imprévus. Et d’autre part le renchérissement normal du prix des matériaux ou des salaires. Pour y voir clair, la méthode suisse veut qu’on s’en tienne à un devis initial et qu’on ne répercute l’inflation qu’en fin de parcours.

Ainsi, quand le crédit cantonal de 2002 est voté, sur la base du devis de 2000, on sait déjà que l’ardoise réelle sera plus élevée. C’est la méthode usuelle mais, évidemment, plus le temps passe, plus ce genre d’écart s’accroît.

Surcoûts et économies

Ce double mouvement s’illustrera en 2009. Le projet a dû être remanié. D’une part, des améliorations ont été apportées, par exemple pour apaiser la colère des opposants de Champel ou pour réserver la possibilité à un tram de pouvoir franchir un jour le toit de la tranchée couverte des Trois-Chêne. En outre, l’autorité fédérale a émis toute une série d’exigences coûteuses. Exemple? Genève comptait se passer de sorties de secours dans le tunnel de Pinchat, moyennant une dérogation aux normes. Refus de Berne, qui impose au contraire une norme plus sévère. Pour équilibrer les comptes, des économies sont décidées. Ainsi, la gare des Eaux-Vives aura deux voies au lieu de quatre.

La facture atteint 1171,39 millions, au prix de 2000. Avec l’inflation intervenue depuis lors, le devis grimpe même à 1473 millions. De l’argent supplémentaire doit être requis du Grand Conseil. Les députés MCG demandent alors, en vain, que l’inflation soit couverte par ce crédit. Mais telle n’est pas la norme en Suisse.

Les opposants tonnent. Selon eux, la facture finale excédera deux milliards! Le crédit est attaqué en référendum. À 61%, le peuple accepte la rallonge de 113 millions. On a vérifié: le devis augmenté de l’inflation figurait bel et bien dans la brochure de votation.

En 2011, le chantier démarre. Les partenaires accordent leurs violons sur un montant dit de référence: 1567,2 millions, au prix de 2008. La nouvelle hausse s’explique notamment par l’ajout d’une manne pour indemniser les riverains et par l’inclusion des études préalables payées par Genève. La répartition globale est affinée: le Canton paiera 44,53% de la note, soit à ce stade 697,8 millions.

La foire aux surprises

Le chantier, dont la durée passe en cours de route de six à huit ans, réserve des surprises. La géologie de Champel et un accident à la fin de 2014 forcent à prévoir une méthode plus sûre et plus chère. Cette déconvenue frappe le tronçon payé en premier lieu par Berne. Les briques de verre des gares sont plus chères que prévu. Qu’importe: on en posera moins!

En mars 2019, la dernière estimation disponible table sur une facture de 1610,6 millions, en valeur de 2008. Le surcoût est donc contenu à 2,77% par rapport au montant de référence. Cher, le CEVA? Chacun jugera. À Zurich, le chantier très comparable de la diamétrale ferroviaire a dépassé les deux milliards.

Les totaux actualisés, toujours plus fiables alors que le chantier touche à sa fin, seront livrés à la mi-octobre. À ce stade, le Canton pense que les ultimes incertitudes restantes, surtout liées à de longues procédures relatives aux indemnisations, se matérialiseront par des frais moindres que prévu. «Au vu des dernières évolutions du projet et selon les projections en cours de finalisation, écrit le Département genevois des infrastructures, tout nous laisse penser que nous terminerons dans le budget pour la part cantonale.»