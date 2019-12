Comment le Servette FC a sauvé la mise d’une association

C’est un conte de Noël qui commence par une catastrophe. Le 13 novembre, 15 mètres carrés du plafond de la salle communale de Thônex s’effondrent – heureusement sans faire de blessés. Les concerts et manifestations prévues sur les lieux sont immédiatement annulés. Parmi eux, celui de l’association «Un enfant, un cadeau», qui y organise depuis plus de vingt ans sa journée annuelle. «Depuis plus de neuf mois, nous étions en contact avec l’équipe de Marianne James pour la recevoir. Les affiches étaient posées, explique Alexandre Madrigali, vice-président. C’était un coup dur.»

«Ce record historique nous a permis d’organiser une deuxième distribution de cadeaux»

Tout tombe à l’eau à une semaine du concert. Il faut trouver une solution de rechange, car Noël approche et les enfants attendent. Malheureusement, trouver une salle n’est pas si aisé, car il ne faut pas un simple abri, mais un lieu équipé pour un concert. Plusieurs possibilités doivent être écartées. Le concert est finalement officiellement annulé.

C’est alors que de bonnes volontés se manifestent. Un commerce en ville se dit prêt à stocker les cadeaux reçus. Le HOG Chapter Geneva, une association de motards amateurs d’Harley-Davidson, lance une quête auprès de ses membres. Et puis, surtout, le Servette s’y met. Le 14 décembre, jour du match avec Thoune – match d’ailleurs gagné par les Genevois – 750 cadeaux sont offerts par les fans.

«Un record historique, selon Alexandre Madrigali, qui nous a permis d’organiser une deuxième distribution de cadeaux aux associations que nous aidons.»

Quelles sont les activités d’«Un enfant, un cadeau»? En échange d’un concert gratuit pour les enfants, les parents apportent un cadeau neuf non emballé – des jouets – à offrir aux enfants qui n’en ont pas.

Depuis des années, des associations comme SOS futures mamans, le foyer Arabelle, le Cœur des grottes, l’Association des familles monoparentales, l’Université populaire albanaise sont ainsi approvisionnées chaque année en dons pour les enfants. Certaines les distribuent à Noël, d’autres les gardent pour les ressortir en fonction des besoins pour amortir les décès, maladies, coups durs qui peuvent frapper tout au long de l’année. Pour l’association, 2019 se termine sur cette note finalement positive. Espérons que les plafonds ne lui tomberont pas sur la tête l’an prochain!