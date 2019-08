Comment la tomate hors-sol genevoise s’est imposée sur le marché suisse

Dans la région de Lully, les serres des maraîchers s’étendent à perte de vue. Sous ces gigantesques abris de verre, on cultive l’un des produits phares de l’agriculture genevoise, la tomate. Le canton de Genève en est le plus gros producteur de Suisse (lire encadré). Mais certains jugent que ces tomates produites selon la technique du hors-sol n’ont pas de goût. D’autres estiment au contraire que la tomate locale tient tout à fait la comparaison avec ses concurrentes importées.

Lire aussi: Aux clients genevois de trancher

La culture hors-sol, comment ça fonctionne? Exemple chez Philippe Magnin, qui cultive huit variétés de tomates à Lully. Le maraîcher possède des serres s’étalant sur six hectares et dotées d’une technologie dernier cri. Ici, rien n’est laissé au hasard. Avant de pénétrer dans les serres, il faut mettre ses mains et ses chaussures dans une machine qui pulvérise une solution désinfectante, pour éviter d’introduire des germes de maladies dans les cultures.

Dans une exploitation hors-sol, les plants de tomates ne sont pas enracinés dans la terre, mais dans un bloc de substrat suspendu au-dessus du sol. «Ce substrat est fait de fibre de coco, un matériau très stable et facile à recycler», explique Philippe Magnin. Des tuyaux y injectent directement l’eau et les engrais. «Nous mettons de l’azote, du potassium, du phosphore, du fer, du cuivre, du zinc et des oligo-éléments. Même en pleine terre et en culture biologique, les plantes ont besoin de ces nutriments, justifie le maraîcher. Le sol n’est qu’un support minéral.» La pollinisation, elle, est assurée par des bourdons, dont les ruches sont installées au milieu des serres.

Au fur et à mesure que les plantes grandissent, la partie inférieure des tiges, où les tomates ont déjà été récoltées, est enroulée autour du bloc de substrat. À la fin de la saison, ces tiges mesurent entre dix et quinze mètres de long. «Les tomates mûres se trouvent donc toujours à hauteur d’homme, ce qui rend le travail nettement moins pénible lors de la récolte et divise par deux le besoin en main-d’œuvre», remarque Philippe Magnin. Le rendement au mètre carré est au moins trois fois plus élevé avec le hors-sol que dans une culture traditionnelle. En outre, la période de production, deux fois plus longue qu’en pleine terre, s’étale d’avril à novembre.

Avantages écologiques

Cette méthode présente aussi des avantages écologiques: «Comme les racines ne sont pas en contact avec la terre, on n’a pas besoin de fongicides et autres produits phytosanitaires pour les protéger des champignons et des bactéries du sol, note Cédric Camps, de la station de recherche agronomique fédérale Agroscope. De plus, l’excédent d’eau et d’engrais qui n’est pas bu par les plantes est recyclé et remis dans le circuit. Alors qu’il faut de 180 à 200 litres d’eau pour produire un kilo de tomates en pleine terre, on n’en utilise que douze litres en culture hors-sol.» Par ailleurs, le recours à des insectes pour la lutte biologique contre les ravageurs permet de se passer de pesticides. En revanche, le hors-sol consomme de l’énergie, puisque les serres sont chauffées quand la température extérieure est trop basse. C’est aussi le cas quand le taux d’humidité y est trop élevé, ce qui peut faire pourrir les tomates. Dans l’exploitation de Philippe Magnin, cette consommation énergétique est toutefois réduite grâce à un système spécial de ventilation — alimenté par des panneaux solaires — qui sert à déshumidifier les serres sans les chauffer. «Nous sommes les premiers dans toute la Suisse à utiliser ce système», se félicite le maraîcher. Il ajoute que le Co2 produit par le chauffage est réinjecté dans les serres, puisque les plantes en ont besoin pour la photosynthèse.

Il y a dix ans, une étude indépendante mandatée par l’État de Genève avait comparé le bilan écologique des tomates genevoises avec celles produites en pleine terre au Maroc ou hors-sol aux Pays-Bas. La question du transport pénalise évidemment les tomates importées, ainsi que certaines méthodes de production (désinfection des tomates au Maroc et éclairage artificiel dans les serres néerlandaises). «La tomate genevoise cultivée en pleine terre ou hors sol est sans conteste la meilleure alternative, concluait l’étude. Ses qualités environnementales et sociales justifient un prix supérieur.» Reste la question du goût et des qualités nutritives. Le magazine télévisé français «Cash Investigation» a récemment fait analyser par un laboratoire les valeurs nutritives de tomates en pleine terre et hors-sol. Les secondes comportaient notamment jusqu’à 72% de vitamine C et 63% de calcium en moins. Mais Cédric Camps nuance: «Souvent, ce ne sont pas les mêmes variétés de tomates qui sont cultivées en pleine terre et hors-sol. Or, les valeurs nutritives diffèrent d’une variété à l’autre.»

La faute au consommateur?

Sous la pression de la grande distribution, le critère du goût est longtemps resté au second plan derrière le rendement, le calibrage ou la résistance des tomates. «Il y a eu des excès, reconnaît Philippe Magnin, mais depuis une dizaine d’années, le critère gustatif est mieux pris en compte. Cela dit, il s’écoule entre trois et dix jours entre le moment où nos tomates sont récoltées et celui où elles se retrouvent sur les étals des magasins, où elles seront manipulées par les mains de centaines de clients. Nous devons donc les cueillir quand elles sont encore assez fermes. Évidemment, ce n’est pas la même chose que de cueillir une tomate mûre à point dans son jardin et de la manger dans l’heure qui suit.»

Xavier Patry, le directeur de l’Union maraîchère genevoise, souligne que c’est souvent le consommateur lui-même qui est responsable du manque de goût des tomates: «Les gens font l’erreur de les conserver au frigo. Or, cela leur fait perdre leur goût, qu’elles ne retrouveront plus.» Pour lui, il faut un équilibre entre les différentes qualités d’une tomate. «Si elle est bonne au goût mais compliquée à produire et ne se conserve qu’une journée, cela n’a d’intérêt ni pour le producteur ni pour le consommateur.»

Les restaurateurs ont des avis partagés

La tomate genevoise divise les professionnels de la restauration. Il y a ceux qui la trouvent fade et ceux qui la jugent meilleure que certaines tomates importées. Détenteur du label «Ambassadeur du terroir genevois», Benjamin Garin, le chef du restaurant l’Odéon, à Plainpalais, met régulièrement des tomates locales dans sa cuisine. «En pleine saison, elles sont juteuses et ont une belle couleur. Quel que soit le mode de production, ce qui compte, c’est le résultat. Je préfère payer un peu plus cher pour avoir une tomate locale et bonne plutôt qu’une tomate espagnole farineuse et sans couleur.»

Fournisseur de nombreux restaurants, le patron de l’entreprise de primeurs Brasier S.A., Pierre Favre, n’a pas non plus de problème à vendre des tomates hors-sol à ses clients: «On dit que les tomates ont plus de sucre quand elles sont cultivées en pleine terre mais au goût, je n’ai pas vraiment saisi la différence et mes clients ne se sont jamais plaints. Mais il faut qu’elles soient récoltées au moment optimum. Pour ma part, je ne les achète que quand elles sont bien rouges et le lendemain au plus tard, elles sont livrées à nos clients, qui les cuisinent dans la journée.»

De son côté, le chef du café Le Fix, à Sécheron, Guillaume Chabry, n’utilise jamais de tomates hors-sol. «Elles ne sont pas mauvaises, mais pour le goût, ça n’a rien à voir avec les tomates en pleine terre. Je préfère prendre ces dernières, même si ça réduit ma marge de bénéfices et si c’est plus compliqué à gérer car elles s’abîment plus rapidement. Hors saison, nous ne mettons pas de tomates dans nos plats.» Sous couvert d’anonymat, un de ses confrères est plus radical: «Il y a toutes les formes et couleurs de tomates, mais toutes ont le même goût. Je fais partie d’une génération qui n’a jamais mangé de bonnes tomates.»