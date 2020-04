Comment la gauche a propulsé Marie Barbey-Chappuis

L’électorat de gauche a pesé de tout son poids lors des municipales en Ville de Genève. Non content de placer les candidats socialistes et Verts aux quatre premières places, il a contribué à désigner celle qui les accompagnera au Palais Eynard à partir du 1er juin, en votant substantiellement en faveur de la PDC Marie Barbey-Chappuis lors du second tour.

C’est ce que montre l’analyse des résultats détaillés. Alors qu’au premier tour, Marie Barbey-Chappuis n’avait été ajoutée que 370 fois au ticket à quatre présenté par la gauche, elle l’a été plus de 2000 fois le 5 avril. Le nom de Simon Brandt, son adversaire pour le cinquième siège au Conseil administratif, a, lui, été «coché» 450 fois (+200 voix par rapport au premier tour).

Arrondir les angles

Distancée de 500 suffrages au soir du 15 mars, Marie Barbey-Chappuis a comblé son retard, en obtenant au final 1500 de plus que le conseiller municipal PLR. «Simon Brandt partait avec un avantage en raison de la force de son parti en Ville (ndlr: 16% contre 8,7% pour le PDC), mais Marie Barbey-Chappuis est parvenue à aller chercher des voix assez massivement dans le camp de la gauche», observe Pascal Sciarini, politologue à l’Université de Genève.

«Il aurait fallu un miracle pour que la droite parvienne à prendre un siège à la gauche, au vu de la faiblesse du PLR et du PDC» Pascal Sciarini, Politologue à l’Université de Genève

Le professeur au Département de science politique avance plusieurs explications. «Même si Madame Barbey-Chappuis est une politicienne de centre droit, elle a su arrondir les angles durant la campagne. Simon Brandt, quant à lui, est resté droit dans ses bottes. Il a mis en avant sa volonté de faire un audit généralisé de l’administration. Son slogan prônait «Le devoir, d’abord». Il a incarné le candidat PLR type, ce qui est paradoxal au vu de son profil atypique et de sa fibre sociale», relève-t-il.

Effet «femmes»

Or, dans une élection majoritaire, il est primordial de faire d’abord le plein dans son propre camp, puis d’être capable d’aller chercher des voix au-delà. En Ville de Genève, c’est avant tout l’électeur de gauche qu’il faut séduire. Le tissu socio-économique lui est propice. En 2015, Guillaume Barazzone avait été brillamment réélu, en captant de très nombreux suffrages provenant de l’Alternative.

Cette année, plusieurs personnalités de gauche, à l’instar de la maire socialiste, Sandrine Salerno, ont appelé à voter en faveur de la PDC, jugée «plus collégiale», durant l’entre-deux-tours. «Cela a joué un rôle, tout comme il y a sans doute eu un effet «femmes», car elles seront désormais majoritaires à l’Exécutif», note Pascal Sciarini. À ses yeux, c’est aussi parce qu’aucun des candidats socialistes et Verts ne semblait menacé après le premier tour que les électeurs de gauche ont pu «en bonne conscience» se permettre d’ajouter une cinquième croix.

Alliance «contre-nature»

Les deux candidats auraient-ils fait mieux s’ils avaient été unis sous la bannière de l’Entente? Le nombre de bulletins comprenant leurs deux noms s’élève à un peu plus de 5000 pour le premier tour et à 6550 pour le second. «L’Entente n’a pas trop mal fonctionné, commente Pascal Sciarini. Mais même sans divisions internes, il aurait fallu un miracle pour qu’elle parvienne à prendre un siège à la gauche, au vu de la faiblesse actuelle du PLR et du PDC face à la vague Verte. On l’avait observé lors des élections fédérales de l’an dernier. Cela s’est confirmé lors des municipales.»

À défaut de faire alliance avec Marie Barbey-Chappuis, Simon Brandt a enregistré des soutiens venus des autres partis de droite. Les trois candidats UDC et MCG restants ont appelé à voter également pour le PLR. Simon Brandt ne semble pas en avoir tiré profit. Seuls 565 électeurs ont coché son nom joint à ceux de Christo Ivanov, Luc Barthassat et Daniel Sormanni. C’est moins qu’au premier tour.

Pour Pascal Sciarini, il est difficile de dire si une véritable alliance PLR-UDC-MCG aurait fait mieux. «Une partie de l’électorat PLR ne s’y serait sans doute pas reconnue. À Genève, une alliance entre la droite modérée et la droite populiste est contre nature si l’on regarde le contenu programmatique des partis», décrypte le spécialiste.

Maria Pérez très ajoutée

Dernier enseignement à la gauche de la gauche. L’excellent score obtenu par Maria Pérez s’explique en partie par le soutien qu’elle a pu recueillir auprès des électeurs socialistes et Verts. La conseillère municipale du Parti du Travail est celle qui a été le plus ajoutée au ticket à quatre (2800 suffrages, +700 par rapport au premier tour). Un report de voix qui s’est fait au détriment de Pierre Bayenet (2550 suffrages, –200), qu’elle a devancé. Le candidat d’Ensemble à Gauche est le seul à avoir perdu des voix entre les deux tours.

Globalement, Pascal Sciarini remarque que les résultats du second tour sont conformes à ceux du premier, en dépit de la faible participation et des circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée la campagne.