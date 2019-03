Comment fêter son départ à la retraite au Grand Théâtre

La Ville de Genève a célébré le départ à la retraite de son directeur général dans un environnement fastueux lundi soir. Près de 200 personnes se sont réunies sous les ors du Grand Théâtre à l’occasion d’une réception. La fête a suscité de nombreuses critiques, notamment dans les rangs des conseillers municipaux, d’autant plus que le haut fonctionnaire avait été récemment épinglé dans le rapport de la Cour des comptes pour ses frais professionnels jugés parfois injustifiés.

Mais – surprise – notre enquête révèle que le coût de cette sauterie sous les dorures n’est pas complètement inaccessible: moins de 3000 francs, dont 277 fr. 65 seulement pour le vin. Comment est-ce possible avec 200 convives? La Ville livre sa recette. Avis aux amateurs.

Commençons par les boissons. Seules 17 bouteilles de vin blanc et 11 bouteilles de rouge (du gamaret de Peissy, pour les amateurs) auraient été consommées, assure la Ville. Cela équivaut à un verre, un décilitre, par personne. Il faut donc que les convives restent sobres. Mais comment la Ville s’est-elle débrouillée pour dépenser si peu pour des crus de la région? Philippe D’Espine, chargé de communication au Département des autorités, fournit une explication: «Nous achetons, auprès de viticulteurs genevois, du vin à des tarifs préférentiels, que nous conservons ensuite.» Précisément: 9 fr. 70 la bouteille de blanc et 10 fr. 25 celle de rouge.

Et côté nourriture? La Ville insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un «apéritif dînatoire» mais d’une «réception», d’où le prix modéré de 15 francs par personne. Les petites pièces salées et les confiseries ont été livrées par la boulangerie Oberson, basée à Vernier. Renseignements pris auprès d’un autre confiseur genevois, les tarifs se situent bien dans cette catégorie-là pour des pains surprises et des mignardises.

Le foyer du Grand Théâtre a été mis à disposition gracieusement par le Conseil administratif. Un citoyen lambda pourrait-il, lui aussi, organiser une réception dans ce cadre fastueux? Sous réserve du calendrier artistique (qui «l’emporte sur tout le reste»), le foyer peut être loué pour la modique somme de 20'000 francs la soirée (plus 500 francs de frais de nettoyage). Mais uniquement pour une cérémonie à caractère non lucratif et jugée «suffisamment intéressante». Une décision qui revient à la direction du Grand Théâtre, nous confirme son service de communication. Impossible donc pour le commun des mortels d’y organiser des anniversaires et autres pots de départ. Les demandes en gratuité peuvent quant à elles être adressées au Conseil administratif. Une journée portes ouvertes se tient d’ailleurs aujourd’hui, pour ceux qui voudraient repérer les lieux.

Critiquée par certains élus, la fête de départ à la retraite du directeur général est conforme aux dispositions fixées par la Ville. Au sein de l’administration municipale, chaque retraité a droit, s’il le souhaite, à sa fête de départ payée par les deniers publics. Celle-ci est organisée par l’Unité des réceptions, en présence d’un supérieur (directeur ou magistrat). Le personnel de la Ville est mis à disposition. Quatre «dames de buffet», selon l’expression consacrée, étaient de service lundi soir.

Les privilèges changent selon le rang du collaborateur. Une directive de l’Exécutif fixe les règles. Le futur retraité peut inviter un certain nombre de personnes, variant de 30 pour un membre du personnel à 200 pour un directeur. Les amis extérieurs à l’administration sont aussi les bienvenus.

S’ils le souhaitent, les chefs de service peuvent bénéficier d’un repas en lieu et place d’une réception, financé à hauteur de 100 francs par personne. Les directeurs ont droit à leur cérémonie mais aussi à un repas à la Villa La Grange – qui sinon se visite sur inscription uniquement. Le dîner du directeur général y est, semble-t-il, prévu la semaine prochaine. Les directeurs bénéficient aussi de cartons d’invitation pour préparer leurs agapes. Tous les collaborateurs reçoivent un bouquet de fleurs du Service des espaces verts ainsi qu’un stylo issu du stock des cadeaux protocolaires. Là aussi, la valeur dépend du niveau hiérarchique. Dernière petite attention: une photo encadrée avec le conseiller administratif ou directeur présent lors de la réception.

