Comment des restaurateurs genevois s'adaptent au «sans plastique»

Le bar à thé Lemoncha, établi à la rue des Étuves, n’a pas attendu cette interdiction pour trouver une autre solution à l’utilisation des pailles en plastique. «Nous ne sommes pas concernés par cette nouvelle loi, car elle touche uniquement les espaces publics. Néanmoins, il nous tenait à cœur de proposer une alternative durable et écologique», déclare Niels Renard. Et pour cause, l’établissement genevois utilise entre 100 000 et 150 000 pailles en plastique par année. Pour ses fondateurs, Boris Balladone et Niels Renard, il était temps d’agir.

Le papier et le maïs exclus

La tâche n’a pas été facile, car les deux jeunes patrons se sont montrés exigeants. Ils ont exclu d’office les pailles en papier. «Certaines contiennent du plastique à l’intérieur afin qu’elles ne se décomposent pas une fois dans le liquide», explique Boris Balladone. Bannies également celles en amidon de maïs. «Elles sont compostables mais pas biodégradables. Dans l’eau, elles ne se dissolvent pas», ajoute son collègue.

Depuis près d’un an et demi, les deux hommes cherchent donc une solution adéquate et non contraignante pour leurs clients. La liste de leurs critères se révèle longue. «On voulait une paille qui ne donne pas de goût à la boisson, qui convienne au chaud comme au froid, qui soit biodégradable et compostable. Il nous fallait aussi deux tailles: une normale et une plus large pour laisser passer les perles de tapioca», indique Niels Renard.

Des pailles en bambou

Finalement, à force de recherches et de réseautage, ils trouvent un fournisseur asiatique produisant des pailles en bambou. Celles-ci sont fabriquées avec les chutes de l’industrie du bambou. Cela signifie qu’il n’y a aucune production d’arbres supplémentaire pour les confectionner. La fibre de bambou est réduite en poudre puis façonnée en pailles avec de la colle naturelle.

Le procédé exact est gardé secret. «En contact avec la terre, ces pailles se décomposent en trois mois. Il n’y a donc pas d’impact pour l’environnement», affirme Niels Renard. Petit bémol: cette innovation n’est pas bon marché. En effet, l’objet coûte six fois plus cher que son pendant en plastique.

Pas d’augmentation du prix

Cependant, les deux entrepreneurs ont décidé de ne pas reporter ces frais sur le prix des boissons, mais de réduire leur marge. «Il s’agit de notre contribution pour la planète. Le plus important pour nous est d’éveiller les consciences et pourquoi pas donner l’exemple», explique Niels Renard. Ces nouvelles pailles seront disponibles dans les bars à thé Lemoncha dès l’année prochaine. «Nos clients ne les ont pas encore testées, mais nous avons déjà reçu des retours positifs sur l’initiative», se réjouit Boris Balladone.

Les deux fondateurs avaient néanmoins déjà résolu une partie de l’équation en proposant à leurs clients d’acquérir des pailles métalliques ainsi que des gourdes. «Pour 10 francs, nous leur proposons un kit avec deux pailles de tailles différentes et une brosse de nettoyage. Le tout dans une boîte», révèle Niels Renard. «C’était un premier pas», ajoute Boris Balladone.