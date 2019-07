Comment créer de l’ombre quand les arbres manquent

L’estivalier genevois, tel Peter Pan, est à la recherche de son ombre perdue. Cela n’a pas échappé à Marie Barbey-Chappuis, conseillère municipale et candidate PDC à l’Exécutif de la Ville de Genève, qui tient le rôle de la fée Clochette. Comme l’a révélé le Courrier mi-juillet, la motion dont elle est l’auteure – actuellement à l’étude en commission – invite le Conseil administratif à «identifier les parcs où les zones ombragées manquent et à proposer des aménagements» pour en créer. Elle demande une réalisation rapide «dans les espaces de jeu les plus exposés, pataugeoires et bacs à sable».

Le texte rappelle les risques de l’exposition solaire pour les enfants, et la «multiplication des périodes de forte chaleur». Il cite des exemples d’aménagements créateurs d’ombres, comme les pergolas végétales ou les toiles anti-UV, «par exemple à la pataugeoire publique de Marzili à Berne». La motion s’appuie en outre sur deux pétitions de parents, l’une de 2010 pour la pataugeoire de Saint-Jean (la plus exposée car on ne peut rien planter sur les dalles en béton), et l’autre toute récente, pour la pataugeoire du parc La Grange, forte de 850 signatures (version en ligne + papier).

Toile anti-UV ou arbres?

L’auteur de cette pétition, Nicolas Maystre, regrette «que la pataugeoire et le bac à sable soient exposés de manière permanente au soleil», mais reste pragmatique. «Si les services municipaux ont d’autres propositions, je reste ouvert, je ne suis pas un ayatollah de la toile anti-UV. Mais venir avec son propre parasol ne me paraît pas la meilleure solution.»

Le magistrat en charge de l’environnement urbain, Guillaume Barazzone, lui a répondu en affirmant que les lacunes constatées à cet endroit ne sont que temporaires. «Le Service des espaces verts a récemment dû remplacer l’alignement d’arbres et la croissance des nouveaux arbres plantés nécessitera quelques années pour créer suffisamment d’ombre.» Dans l’intervalle, les autorités ont donc opté pour une solution «moins chère et plus naturelle» que les toiles, à savoir «la plantation de vingt noisetiers qui créeront rapidement de l’ombre». Rapidement? «En deux à trois ans, précise Daniel Oertli, chef du service des espaces verts. Si le Conseil municipal décide d’autres aménagements, on le fera. Mais il faut bien avoir conscience que le parc La Grange est le seul parc protégé en Ville de Genève. La Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) et les exécuteurs testamentaires ont leur mot à dire, on ne peut pas faire ce que l’on veut quand on veut, cela va prendre du temps.»

La nouvelle plage des Eaux-Vives est aussi peu ombragée, avec ses trois bosquets de jeunes arbres tout juste plantés, et son interdiction de planter des parasols dans la pelouse.

L'exemple de Genève-Plage

Alors que faire? Pas besoin d’aller jusqu’en Suisse alémanique pour trouver des toiles anti UV, une telle installation existe à Genève-Plage depuis une vingtaine d’années. En matière d’ombre, l’établissement privé est d’ailleurs un modèle. Il dispose d’un avantage important: une bonne trentaine de «grands vieux arbres. Ils nous produisent une belle ombre avec un bon feuillage bien épais», commente Christian Marchi, directeur de l’institution.

Et en parallèle de cet outil naturel, il n’a pas lésiné sur les investissements en matériel cette année. «On a installé des grands parasols dans les endroits stratégiques, comme au bac à sable, pour protéger la tête des enfants. On a aussi installé des parasols de type mauricien sur la nouvelle grève. Et on a rajouté une tonnelle au-dessus de la buvette.» Quant à la toile anti UV elle est «tendue avec des poteaux, très épaisse, et coûte très cher. Pour un objet de qualité, ça commence facilement à 50 000 francs. Mais après ça dure vingt ans et pas besoin de l’enlever l’hiver.»

Mais comme le relève Daniel Oertli, «ce qui est facile dans le cadre privé ne l’est pas toujours dans le cadre public. Genève-Plage est fermée la nuit, donc à l’abri du vandalisme. Le parc La Grange aussi, mais ce n’est pas le cas des autres parcs.»

Des parasols sur place?

Parcs publics ou plage publique, ne serait-il pas judicieux d’envisager une mise à disposition gratuite ou une location payante de parasols sur place? «Nous n’avons pas encore entamé cette réflexion mais cela paraît très compliqué à gérer dans un parc public», estime Daniel Oertli. Christian Marchi convient avoir la chance de disposer de personnel sur place pour les ouvrir et les fermer. «Au parc La Grange, les parasols ne seraient pas une bonne solution, estime-t-il. Si les usagers doivent les manier eux-mêmes, ils peuvent les abîmer. L’idéal, ce sont des installations fixes que personne n’a besoin de manipuler ni d’entretenir.»

Et en ce qui concerne la plage publique, le Département du territoire rappelle qu’elle n’est aujourd’hui qu’en ouverture partielle, et qu’un bilan de la première saison sera tiré en fonction des remarques des usagers.