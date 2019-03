Comment anticiper la maladie et la fin de vie

Comment respecter correctement les volontés d’une personne qui a perdu sa capacité de discernement? Délicate question, mais se la poser est déjà un premier pas pour y répondre au mieux.

Et puis, bonne nouvelle: le Conseil d’éthique de la Fédération genevoise des EMS (Fegems) vient de publier un ouvrage qui pourra faciliter cette démarche. Une aide d’autant plus précieuse au moment où le développement du projet de soins anticipés (autrement dit le choix d’un traitement thérapeutique que l’on souhaite en cas de maladie ou de fin de vie) devient un axe prioritaire des politiques de santé cantonale et nationale. «Une lame de fond partie des États-Unis il y a vingt ans», précise le gériatre François Loew, président du Conseil d’éthique de la Fegems durant de longues années et fraîchement remplacé à ce poste par le philosophe et enseignant Simone Romagnoli.

Intitulé «Petit manuel d’anticipation en EMS: le projet d’accompagnement et les directives anticipées», ce document d’une quarantaine de pages se penche plus particulièrement sur les volontés anticipées des résidants en EMS, au cas où ils deviendraient incapables de discernement. Vaste sujet qui au niveau théorique semble aller de soi. Mais qui se complique nettement dans la pratique, chacun ayant des aspirations très personnelles… et qui, en plus, peuvent fortement évoluer au fil des ans.

Les recommandations présentées jeudi par la Fegems sont ainsi le fruit de longs mois de réflexions, d’échanges et de travail. «L’expression des choix et priorités du résidant par anticipation d’une incapacité de discernement diminue le risque de traitement non désiré et facilite la décision des proches et des professionnels», écrit le Conseil d’éthique en introduction.

En effet, pour les résidants, envisager une incapacité de discernement future est inconfortable, et pour les professionnels, informer et conseiller sur ces questions est souvent malaisé. De plus, l’établissement de directives anticipées est complexe et technique, en raison des exigences légales (article 370 du Code civil) et des difficultés d’interprétation. Dès lors, ce petit manuel de référence didactique invite les résidants et les professionnels à une réflexion éthique. Mais aussi les proches qui peuvent être appelés à devenir le représentant thérapeutique d’une personne vulnérable. «Cette responsabilité légale et morale peut être lourde à porter», note François Loew. À l’instar des projets d’anticipation des soins, l’approche choisie par le Conseil d’éthique vise à favoriser l’autonomie et l’autodétermination des résidants. Elle privilégie une relation de confiance entre les aînés, leurs proches et les professionnels qui respectent les préférences, les volontés et les valeurs de la personne. «Décoder le sens des mots est essentiel pour une communication de qualité, conclut Simone Romagnoli. On doit prendre le temps pour savoir ce que veut vraiment un résidant ou ses proches.»

Version électronique du manuel à télécharger sur www.fegems.ch et version papier à commander à info@fegems.ch

(TDG)