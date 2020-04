Comment Médecins sans frontières intervient à Genève

Tous les moyens sont mobilisés pour répondre à l’épidémie, même ceux de Médecins sans frontières (MSF). L’organisation, coutumière des interventions médicales en zone de conflit, s’est mise à disposition et travaille sur plusieurs fronts dans le canton. Interview de son chef de mission, Patrick Wieland.

Quelles sont vos interventions en cours à Genève?

MSF travaille depuis longtemps en partenariat avec les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans le cadre de l’épidémie, nous avons convenu que nous allions suivre certains patients à domicile, soit des personnes suspectes non testées mais présentant des symptômes, soit des personnes soignées pour le Covid 19 et retournées chez elles ou dans leur foyer ou dans les centres d’hébergement.

Ces patients appartiennent à la partie de la population la plus défavorisée du canton. Elle est évaluée au total à plusieurs milliers de personnes. Depuis mercredi, une équipe de six personnes tourne dans le canton à bord d’un véhicule MSF. Nous mettons également à disposition notre expertise, par exemple, afin d’assurer les mesures de prévention sanitaire pour la distribution, samedi passé, des bons alimentaires par la Ville de Genève, le Centre social protestant, Partage et les Colis du cœur. Enfin, un médecin et une infirmière employés au siège de MSF vont prêter main-forte aux HUG.

Quelle est la différence entre une intervention normale et celles que vous menez à Genève?

Le but est le même: mettre à disposition notre savoir-faire sur les interventions en terrain épidémique afin de protéger au mieux les soignants et la population. D’ordinaire, nous intervenons dans des pays frappés par des épidémies comme le typhus ou Ebola, et dont les systèmes de santé sont mis en difficulté par des problèmes financiers ou humains. Ici le système de santé et associatif est robuste. Tout le monde était préparé en théorie pour affronter l’épidémie, mais il faut maintenant passer à la pratique. Il y a un saut à faire, les acteurs de la réponse au Covid-19 sont équipés et MSF partage son expérience construite sur les terrains en contexte de crise épidémique.

D’autres interventions sont-elles prévues en Suisse?

Nous avons des contacts avec les autorités vaudoises et tessinoises pour voir si nous pouvons être utiles.