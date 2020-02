Collonge-Bellerive au chevet d’un site fantôme

La direction politique de la commune? Réglée comme du papier à musique. À Collonge-Bellerive, la PLR Francine de Planta sera remplacée par une autre PLR, Carole Lapaire. Elle sera escortée par les sortants Marcel Göhring (PLR) et Philippe Thorens (PDC). Trois postes, trois candidats: l’élection de l’Exécutif sera tacite.

Au Conseil municipal, deux formations vont essayer de se glisser au sein de ce bastion bicolore: les Vert’libéraux et la gauche, représentés par trois socialistes et un indépendant. Les Verts brillent par leur absence, malgré leur bon score local aux élections fédérales.

L’avenir d’un énorme bâtiment, autrefois exploité par le géant britannique Reuters, est l’enjeu majeur des cinq ans à venir. Les nouveaux propriétaires du site étudient toujours diverses variantes en vue de rentabiliser ce vaste espace bordant la route de Thonon. À ce stade, aucun plan précis n’est prêt, indique Nadia Passet. Leur société est présidée par l’homme d’affaires Wahbé Tamari. Désormais résident à Beyrouth, ce Genevois a fait fortune dans la banque, le négoce de café et l’immobilier.

Si les nouveaux candidats avaient une baguette magique, que feraient-ils de ce site? Les Vert’libéraux s’accordent à dire que cet espace doit accueillir à la fois des multinationales, des PME et des start-up. «Nous voulons concilier économie et écologie», résume Julien Levy. Sa collègue Jasmine Gage garderait un des trois bâtiments pour installer des installations sportives et artistiques. De son côté, la socialiste Paola di Romano imagine créer un lieu de rencontre pour les jeunes (café, bar, boîte de nuit) ou un centre culturel (bibliothèque, ludothèque), voire une piscine couverte.

Alors que le site de Reuters prend chaque mois davantage l’allure d’un vaisseau fantôme, cette commune abrite un autre pôle. Celui des terrains de la Pallanterie, qu’elle partage avec sa voisine de Meinier. Cette zone gérée par Moreno Sella est très demandée: les 45 entreprises du pôle représentent 1000 emplois. Dans huit ans, près de 3000 personnes pourraient travailler à la Pallanterie.