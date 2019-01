Collex-Bossy tient enfin son nouveau maire

Finalement, les Collésiens ne se rendront pas aux urnes le 7 avril pour élire leur nouveau maire. Celui-ci vient d’être désigné tacitement. Une seule candidature est en effet parvenue au Service des votations et élections ce 28 janvier, celle de Ricardo Muñoz.

Ascension fulgurante

La trajectoire de ce père de famille n’est pas banale, et son ascension est pour le moins fulgurante. Après avoir été conseiller municipal de 2011 à 2015 sur la liste «Ouverture communale», Ricardo Muñoz ne s’est pas représenté, par manque de disponibilité. «Dans le même temps, je montais mon entreprise», explique-t-il.

Mais son intérêt pour la politique demeure intact. L’an dernier, il rebondit suite à la démission de l’une des deux adjointes au maire, Marie-France Dutour. Il se présente alors en candidat libre, crée sa propre liste, «Collex-Bossy demain». Le 23 septembre, il est élu adjoint au 1er tour, devançant le candidat du PDC, Alex Pfeiffer.

Adjoint, puis administrateur

Mais il ne reste pas longtemps dans sa fonction. Car en novembre, le maire Arnaud Ythier démissionne, suite à un arrêt maladie. De surcroît, la seconde adjointe au maire, Brigitte Carillo, est également absente depuis le mois de juin pour raisons de santé! Du coup, conformément à la loi sur l’administration des communes, Ricardo Muñoz devient administrateur en compagnie de Barthélémy Roch, ancien maire d’Aire-la-Ville. Une situation peu commode, car les administrateurs ne peuvent qu’expédier les affaires courantes.

Cette période difficile va donc prendre fin. Le temps pour le Conseil d’État de prendre un arrêté validant l’élection tacite du nouveau maire de Collex-Bossy. Cette décision sera ensuite publiée dans la «Feuille d’avis officielle» (FAO), avec un délai de recours de six jours. Le nouvel élu devra ensuite prêter serment devant le Conseil d’État.

Une élection chasse l'autre

«J’ai appris la nouvelle lundi vers 14 h, indique Ricardo Muñoz. Je suis évidemment très heureux, quand on se présente pour une élection, on y va pour gagner. Par chance, je pourrai compter sur la présence de Barthélémy Roch pour me seconder.» Quant aux Collésiens, ils devront malgré tout voter une nouvelle fois. Car l’élection complémentaire d’un nouvel adjoint sera nécessaire, afin de repourvoir la place laissée vacante par… Ricardo Muñoz! (TDG)