Collex-Bossy aura besoin d’un second tour pour élire le dernier adjoint au maire

C’est un feuilleton qui s’éternise, et que l’on vous a largement conté dans nos éditions précédentes. Depuis près de deux ans, Collex-Bossy fonctionne avec un Exécutif incomplet. Le maire Arnaud Ythier, qui a démissionné en 2018, a finalement été remplacé par Ricardo Muñoz. Mais ce 20 octobre, les électeurs étaient appelés à désigner les deux adjoints au maire, des postes actuellement vacants. Las, un seul des quatre candidats a passé la rampe. Un second tour sera donc nécessaire.

Alors que la participation, sans doute tirée vers le haut par les élections fédérales, a atteint un très flatteur 54,7%, les urnes ont réservé une petite surprise. C’est en effet Bernard Fracheboud, de l’Entente communale, qui, avec 304 voix, a atteint la majorité absolue (fixée à 293 voix). Enfant de Collex, ce dernier avait fait une campagne très simple. «Il est actuellement au fin fond du Népal, dans les montagnes, nous confie Monique, son épouse. J’ai juste réussi à le joindre sur le téléphone de son guide. Ce sont ses premiers pas en politique, alors il est surpris. Et surtout très content de la confiance que lui ont accordée les électeurs. Il pensait rendre service à la Commune jusqu’aux prochaines élections, en 2020, mais vu le résultat, il est possible qu’il décide de poursuivre.»

Deux autres candidats arrivent dans un mouchoir de poche. Skander Chahlaoui (PS) et Sylvie Malherbe (PLR) obtiennent respectivement 250 et 244 voix. Ils ont déjà annoncé qu’ils se présenteront au second tour. «Ce qui prime, c’est beaucoup de satisfaction, car c’est la première fois que le Parti socialiste présente un candidat à Collex-Bossy, relève Skander Chahlaoui. Je vais maintenant retourner auprès de la population pour expliquer mes idées et mes projets. Mais pour le second tour, on y croit!»

Sylvie Malherbe, elle, est un peu surprise: «Je m’attendais à ce que M. Chahlaoui, qui a fait une grosse campagne, soit élu. En tout cas, je suis très contente pour M. Fracheboud.» Pense-t-elle avoir pâti des «affaires» qui ont secoué son parti cantonal? «Non, je ne crois pas. À Collex-Bossy, on vote davantage pour des personnes que pour des partis.» Bien qu’arrivée troisième lors de ce premier tour, elle estime avoir toutes ses chances pour le 10 novembre: «Je ne suis qu’à six voix du deuxième, je suis aussi la seule à siéger actuellement au Conseil municipal… et puis, je suis une femme, cela peut être un avantage.»

Candidat de PDC-Ouvert, Pascal Crétard ferme la marche de ce premier tour, avec 218 voix. Il est un peu déçu: «C’est vrai, je pensais mieux figurer, avoue-t-il. Je n’ai peut-être pas réalisé une campagne assez visible. Je n’ai pas fait du porte-à-porte, comme d’autres. Je peux peut-être m’en prendre à moi-même. Cela dit, je suis démocrate-chrétien, mais un peu Vert sur les bords, alors que Collex-Bossy vote habituellement plus à droite… C’est peut-être une explication.» Dans ces conditions, va-t-il se présenter au second tour? «Je vais y réfléchir. La nuit porte conseil.»

Relevons que les deux adjoints au maire de Collex-Bossy ne siégeront que durant quelques mois. Les cartes seront en effet rebattues le 15 mars 2020, date des prochaines élections communales…