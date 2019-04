Cointrin fait signer contre les immeubles

Pas touche à la zone villas de Cointrin. C’est en substance le message que plusieurs associations d’habitants ont lancé mardi lors d’une conférence de presse. Celles-ci ont annoncé le lancement de référendums pour s’opposer à deux déclassements votés en avril par le Grand Conseil. «Il est irresponsable de vouloir densifier près de l’aéroport et de ses nuisances sans tenir compte des effets sur la santé des gens», a affirmé Patrick Canellini, président du comité référendaire.

Les deux déclassements attaqués portent sur 25,2 hectares. Le premier concerne Cointrin-Ouest, situé entre les Avanchets et l’aéroport. Le second porte sur Cointrin-Est, qui s’étire de l’autre côté de l’avenue Louis-Casaï. À eux d’eux, ces terrains offrent un potentiel de construction de 2300 logements et de 800 emplois à l’horizon 2050. Entre ces secteurs et l’aéroport, l’État envisage encore de créer une «vitrine économique» constituée de grands immeubles de bureaux.

Pour les référendaires, le secteur est trop pollué pour construire, il faudrait s’en garder pour respecter «le principe de précaution». «En 2030, ce sera l’endroit du canton où l’air sera le plus vicié en raison du trafic aérien», dénonce Jean Hertzschuch. Il serait donc déraisonnable d’y loger davantage de monde.

Le bruit inquiète

Mais c’est surtout le bruit qui inquiète les riverains. Selon eux, il sera plus important une fois le nouveau quartier construit. «La réflexion du bruit des avions sur les bâtiments va fortement augmenter le niveau sonore général dans le quartier», assure Serge Reynaud, un habitant.

Ce retraité du CERN défend cette thèse depuis plusieurs années et il a entrepris de nombreuses démarches auprès de l’État pour l’alerter. Le Canton a fini par mandater un bureau d’ingénieurs lausannois pour y voir plus clair. Dans les conclusions de son étude, il reconnaît l’existence de ce phénomène de réverbération, mais il insiste aussi sur le rôle d’écran que jouent les bâtiments. Et selon l’étude, l’effet écran est plus important que celui de réflexion. «Par conséquent, la densification va globalement dans le sens d’une réduction des niveaux sonores par rapport à la situation actuelle», conclut l’étude, tout en précisant qu’il faudra privilégier certaines formes de bâtiments pour profiter au mieux de ces effets.

Ces conclusions n’ont pas convaincu les référendaires, qui estiment que les résultats sont biaisés en raison de mesures sous-estimées. Ils ont saisi la Cour des comptes.

«La machine s’emballe»

Au-delà de ces questions techniques, les habitants contestent l’idée même de construire. «Nous remettons en cause la densification à tous crins, dénonce Patrick Canellini. À qui profite-t-elle? Pour qui construit-on? La machine s’emballe. Et pourquoi densifier la Rive droite alors que d’autres endroits plus calmes s’y prêteraient bien mieux? En outre, il y a déjà pléthore de bureaux vides et on va en rajouter.»

Ces habitants dénoncent par ailleurs «la pseudo-concertation» menée par l’État. Ils jugent ce dernier «hautain et guère à l’écoute de nos préoccupations».

Les députés ont accepté à une large majorité ces déclassements à l’issue d’un long travail de commission. L’opposition est venue des groupes UDC et MCG, qui dénoncent une croissance destructrice due «à une immigration hors de contrôle» et défendent la zone villas. Les référendaires ont jusqu’au 3 juin pour récolter 5300 signatures. (TDG)